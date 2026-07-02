ТАСС: смерть актера Высоковского в Подмосковье не связана с криминалом

Актер, режиссер и сценарист Александр Высоковский погиб в Подмосковье в результате несчастного случая. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Александра Высоковского в соцсети «ВКонтакте» Фото: Страница Александра Высоковского в соцсети «ВКонтакте»

«Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай», — заявил собеседник агентства.

Накануне стало известно об исчезновении 62-летнего актера в районе Пущино. Родственники сообщили, что он пропал 30 июня во время рыбалки на берегу Оки. Во второй половине дня 1 июля водолазы обнаружили тело мужчины.