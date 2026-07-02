ТАСС: смерть актера Высоковского в Подмосковье не связана с криминалом
Актер, режиссер и сценарист Александр Высоковский погиб в Подмосковье в результате несчастного случая. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото: Страница Александра Высоковского в соцсети «ВКонтакте»
«Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай», — заявил собеседник агентства.
Накануне стало известно об исчезновении 62-летнего актера в районе Пущино. Родственники сообщили, что он пропал 30 июня во время рыбалки на берегу Оки. Во второй половине дня 1 июля водолазы обнаружили тело мужчины.
За несколько дней до смерти Александра Высоковского 30 июня в районе подмосковного Пущино актер пропал во время рыбалки на Оке. Его родственники пытались найти его самостоятельно, а также с помощью полиции и МЧС, но безрезультатно. Супруга Александра Высоковского отмечала, что в этом месте Оки сильное течение и резкие перепады глубины, а у МЧС и волонтеров «Лиза Алерт» не было средств для поиска на воде. Тело актера было обнаружено водолазами 1 июля. Причиной смерти назван несчастный случай.