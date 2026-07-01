Водолазы нашли тело актера из «Бригады» Высоковского в реке в Подмосковье

Водолазы нашли тело российского актера Александра Высоковского в реке Оке в Московской области. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Высоковский в сериале «Бригада»

Фото: Аватар Фильм Александр Высоковский в сериале «Бригада»

Фото: Аватар Фильм

Члены семьи актера рассказали «Комсомольской правде» о его исчезновении. По словам родственников, Александр Высоковский пропал днем 30 июня, когда уехал порыбачить с сыном в Подмосковье.

Во время рыбалки актер ушел от сына чуть дальше по косе и не вернулся. Родственник Александра Высоковского заявил, что пытался найти отца, но безуспешно. До середины ночи семья артиста вместе с сотрудниками полиции и МЧС искали пропавшего, но на берегу не нашли ни его вещей, ни следов возможного нападения.

Александру Высоковскому было 62 года. Он известен ролью Макса Карельского в сериале «Бригада». Актер снялся в фильме «Бумер», сериалах «Марш Турецкого», «Петр Первый». Выступал в качестве режиссера и сценариста в различных телепроектах.