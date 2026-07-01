В Подмосковье пропал актер из «Бригады» Александр Высоковский

Актер и режиссер Александр Высоковский около суток назад пропал без вести в районе подмосковного Пущино. Об этом «Комсомольской правде» сообщили члены его семьи. По словам родственников, утром 30 июня артист вместе с сыном отправился на рыбалку на дикий пляж на Оке. Примерно с середины дня его местонахождение неизвестно.

Сын актера заявил, что пытался найти отца, но безуспешно. Жена господина Высоковского рассказала, что до середины ночи родственники вместе с сотрудниками полиции и МЧС искали пропавшего, но на берегу не нашли ни его вещей, ни следов возможного нападения. Собеседники «КП» отметили, что в этом месте у реки сильное течение и бывают резкие перепады глубины. 1 июля к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Течение очень сильное. МЧС и "ЛизаАлерт" на воде не ищут, средств нет, — заявила супруга артиста РЕН ТВ. — Прошу о помощи всех, у кого есть моторные лодки и хорошие структурные эхолоты».

Александр Высоковский служил во МХАТе и Театре им. К.С. Станиславского. Широкую известность получил после исполнения роли телохранителя в телесериале «Бригада». Также снимался в проектах «Марш турецкого», «Ундина», «Частный детектив», сыграл в к/ф «Бумер» и других. Выступал в качестве режиссера и сценариста в различных телепроектах.