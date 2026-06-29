В Орловской области обсуждают запрет на продажу бензина жителям других регионов
Власти Орловской области обсуждают «вопрос отпуска топлива только жителям региона». Пока такое решение не принято, однако зафиксировано, что жители соседних субъектов приезжали на Орловщину, видя в интернете информацию о достаточности запасов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на оперативном совещании в облправительстве.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По словам главы региона, в первые дни после удара по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, который произошел 18 июня, автомобилисты из Калужской, Московской и Тульской областей приезжали в Орловскую область на «Газелях» с «кубовыми емкостями».
Господин Клычков добавил, что ранее, «чтобы обеспечить стабильность запасов», было принято решение не отпускать топливо на коммерческие заправки напрямую. В регионе действуют 57 АЗС федеральных сетей, однако их нет в трех районах области: Шаблыкинском, Сосковском и Дмитровском. Местные автомобилисты заправляются в соседних муниципалитетах или в Брянской области.
Губернатор также заявил, что объем приобретенного топлива могут начать отслеживать через портал госуслуг.
По мнению главы региона, ажиотажный спрос связан, в первую очередь, не с непосредственным ударом по НПЗ и нарушением логических цепочек, а с соответствующей информационной кампанией. По его словам, в Орловской области сформирован достаточный запас топлива. Кроме того, увеличена суточная норма поставок с 200 до 250 т на регион.
«Видимо, нужно просто пережить этот ажиотаж, пока все участвующие в этом спросе заправятся до конца. Заправят банки, бутылки, бочки. У нас запас сформирован. Видимо, сейчас доели гречку и пришли к бензину»,— сказал Андрей Клычков.
На сегодняшнем совещании в правительстве Орловской области также обсуждались случаи перепродажи топлива с заправок по завышенной цене. По словам губернатора, перекупщиков выявляют уже сами жители региона.
Подробнее о ситуации с топливом в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».