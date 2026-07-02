Во Внуково прибыл первый за пять лет прямой рейс из Танзании

Первый за пять лет прямой рейс в Россию из Танзании прибыл в аэропорт Внуково, передает ТАСС. Рейс из Дар-эс-Салама выполнила авиакомпания Air Tanzania. В Россию помимо туристов прибыли представители официальной делегации и турбизнеса.

Билеты на рейс стоили $470 (36,7 тыс. руб.), а на обратный полет в Дар-эс-Салам — $423 (около 33 тыс. руб.). Сейчас стоимость билетов Air Tanzania из Москвы в Дар-эс-Салам и обратно начинается от $799 (примерно 62,5 тыс. руб.). В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили ТАСС, что туристический поток из России в Танзанию после возобновления прямых рейсов между странами может вырасти минимум на 30%.

Прямые рейсы между Россией и Танзанией остановили с 15 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Правительства России и Танзании согласовали запуск между странами прямого авиасообщения в апреле 2026-го. В мае Air Tanzania получила разрешение на полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой.