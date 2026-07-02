Во Внуково прибыл первый за пять лет прямой рейс из Танзании
Первый за пять лет прямой рейс в Россию из Танзании прибыл в аэропорт Внуково, передает ТАСС. Рейс из Дар-эс-Салама выполнила авиакомпания Air Tanzania. В Россию помимо туристов прибыли представители официальной делегации и турбизнеса.
Билеты на рейс стоили $470 (36,7 тыс. руб.), а на обратный полет в Дар-эс-Салам — $423 (около 33 тыс. руб.). Сейчас стоимость билетов Air Tanzania из Москвы в Дар-эс-Салам и обратно начинается от $799 (примерно 62,5 тыс. руб.). В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили ТАСС, что туристический поток из России в Танзанию после возобновления прямых рейсов между странами может вырасти минимум на 30%.
Прямые рейсы между Россией и Танзанией остановили с 15 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Правительства России и Танзании согласовали запуск между странами прямого авиасообщения в апреле 2026-го. В мае Air Tanzania получила разрешение на полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой.
Возобновление прямых рейсов между Россией и Танзанией произошло на фоне активизации контактов на высшем уровне. Так, в июне 2026 года президент Танзании Самия Сулуху Хасан совершила государственный визит в Москву, где провела переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая региональные и международные вопросы, а также подготовку к саммиту Россия-Африка. После этого визита она также приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где встретилась с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым.
За последний год интерес российских туристов к африканским странам значительно вырос. Например, спрос на туры в Танзанию увеличился более чем на 150%, а основными центрами притяжения для туристов, кроме материковой части, является остров Занзибар. Росавиация неоднократно выдавала допуски на прямые рейсы в Занзибар различным российским авиакомпаниям, включая Azur Air и «Аэрофлот», из Москвы, а также из региональных городов, таких как Екатеринбург, Красноярск, Омск, Пермь, Уфа и Челябинск. Эти допуски действовали в расписании сезонов 2023–2024 годов.
Россия также занимается расширением сотрудничества с Танзанией в других сферах. «Газпром» проявляет интерес к участию в газовых проектах, включая добычу, переработку и транспортировку, а российская сторона готова поставлять сжиженный природный газ, нефтехимию и технологии. Кроме того, «Росатом» запустил пилотную установку на урановом проекте Mkuju River на юге Танзании, планируя начать строительство основного перерабатывающего комплекса в первом квартале 2026 года. В целом, по итогам 2025 года товарооборот между Россией и Танзанией вырос на 20-25%.