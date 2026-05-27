Air Tanzania получила разрешение на полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой

Росавиация выдала разрешение авиакомпании Air Tanzania на полеты между танзанийским Дар-эс-Саламом и Москвой. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Раньше Air Tanzania полеты в Россию не выполняла.

Минтранс России провел с танзанийской стороной консультации по поводу авиасообщения между странами. «Благодарю танзанийскую сторону за конструктивный диалог и тесное сотрудничество»,— сказал господин Никитин журналистам (цитата по ТАСС).

Прямые рейсы между Россией и Танзанией приостановили с 15 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. С тех пор регулярных прямых рейсов не было. В апреле правительства России и Танзании договорились возобновить прямое авиасообщение.