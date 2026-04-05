Россия и Танзания договорились возобновить прямое авиасообщение

Правительства России и Танзании приняли решение об организации между странами прямого авиасообщения. Об этом сообщил министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава. Точных дат запуска рейсов чиновник не назвал.

«Однозначно, поэтому мы здесь и находимся, — ответил министр на вопрос о принятии политического решения о запуске рейсов (цитата по ТАСС). — Я могу сказать, что правительства Танзании и России работают над запуском прямых рейсов».

По словам главы Минтранса, правительства России и Танзании продолжают работу над несколькими вопросами «в соответствии с международными стандартами». «Мы в процессе запуска. Когда придет время, мы обо всем сообщим», — добавил Макаме Мняа Мбарава.

26 марта замглавы «Росавиации» Алексей Буевич сообщил РБК, что Россия ведет работу по возобновлению авиасообщения с танзанийскими городами Занзибар и Дар-эс-Салам.

Прямые рейсы между Россией и Танзанией приостановили с 15 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. С тех пор регулярных прямых рейсов не было. В июне 2024 года Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков и сотрудничестве по обеспечению безопасности полетов.