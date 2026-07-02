Валерий Залужный намерен участвовать в президентских выборах. Как сообщают украинские СМИ, об этом нынешний посол Украины в Великобритании заявил Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи. Согласно этим данным, экс-главкома ВСУ пытались отговорить, но он остался непреклонным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает появления новых интриг вокруг власти в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Валерий Залужный лично подтвердил Владимиру Зеленскому, что намерен бороться за пост президента. Информация опубликована в СМИ, но официально не подтверждена. По словам источников «Украинской правды», действующий президент вызвал нынешнего посла в Великобритании в Киев под предлогом обсуждения последствий отставки Кира Стармера с поста премьер-министра.

В ходе разговора Зеленский намекнул, что ситуация на фронте относительно стабильна, поэтому, по некоторым оценкам, президентские выборы можно провести уже осенью. Однако нельзя допускать раскола. На вопрос Зеленского, будет ли Залужный баллотироваться, если появится окно возможностей, тот якобы ответил: «Буду». Хотя изначально он вроде бы не собирался этого делать, но, поскольку народ просит, отказываться нельзя. Затем экс-главкома пытались отговорить, но тщетно. «Украинская правда» сообщает, что глава государства заговорил о выборах на основании данных опросов, которые показали некоторый рост его рейтинга. Залужному в таком случае предлагался высокий пост — вплоть до премьер-министра. При такой консолидации шансы на победу явно возрастают.

Выглядит все это несколько странно. Зеленский до этого момента категорически отказывался даже обсуждать тему выборов в условиях военного положения. Собственно, украинская конституция это запрещает. При этом известно, что изначальный мирный план Дональда Трампа предполагал проведение голосования, и Москва на этом настаивала. Да и продолжает настаивать — тезис о нелегитимности нынешнего лидера никуда не делся.

Конечно, может быть, есть то, чего мы не знаем. Версий можно привести бесконечно много. Например, предположить «выборное перемирие»: Россия избирает Думу, а Украина — президента. Или самое простое: Владимир Зеленский действительно хочет переизбраться, пока это возможно, поскольку по завершении острой фазы конфликта его шансы неочевидны. Гадать бессмысленно. При том что выборы, если они состоятся, явно обещают быть интересными. Особенно если Зеленский в итоге проиграет. Как бы то ни было, Валерий Залужный напомнил о себе. И сам факт утечки с секретной встречи, если таковая, конечно, была, может говорить о некоем новом витке противоречий внутри украинской власти. Также нельзя исключать, что давление на Киев со стороны союзников по-прежнему имеет место.

Дмитрий Дризе