В Запорожской области при ударе дрона погибли двое энергетиков

При атаке БПЛА в Запорожской области во время ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники «Запорожьеэнерго», сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что от полученных ранений умерли на месте слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.

По словам губернатора, с начала СВО во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, входящих в АО «Юго-Западная электросетевая компания». Еще 77 сотрудников получили ранения.

В июне ВСУ несколько раз наносили удары по энергоинфраструктуре в Запорожской области. Был обесточен Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Россия и МАГАТЭ согласовывали режим тишины для ремонта высоковольтной линии электроснабжения ЗАЭС «Днепровская».