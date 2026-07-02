В Запорожской области при ударе дрона погибли двое энергетиков
При атаке БПЛА в Запорожской области во время ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники «Запорожьеэнерго», сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что от полученных ранений умерли на месте слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.
По словам губернатора, с начала СВО во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, входящих в АО «Юго-Западная электросетевая компания». Еще 77 сотрудников получили ранения.
В июне ВСУ несколько раз наносили удары по энергоинфраструктуре в Запорожской области. Был обесточен Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Россия и МАГАТЭ согласовывали режим тишины для ремонта высоковольтной линии электроснабжения ЗАЭС «Днепровская».
Атаки беспилотников и обстрелы энергетической инфраструктуры Запорожской области со стороны ВСУ являются регулярными, что приводит к частым отключениям электричества и затрудняет восстановительные работы. Губернатор Евгений Балицкий неоднократно сообщал о повреждении высоковольтного оборудования и других объектов электросети после ударов дронов и артиллерии, в том числе в Мелитополе, Энергодаре и других населенных пунктах региона. Это вынуждает местные власти временно переключать потребителей на резервные линии и призывать население к пониманию, поскольку опасность повторных ударов сохраняется.