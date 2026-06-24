Энергодар снова обесточен после атак ВСУ

Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, снова остался без электроснабжения. Обстановка в городе с точки зрения обстрелов остается напряженной, но «интенсивных атак по сравнению с предыдущими днями не фиксировалось», сказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает «Интерфакс».

По ее словам, отремонтированная 21 июня высоковольтная линия ЗАЭС «Днепровская» до сих пор не введена в работу, потому что не подано напряжение с украинской стороны Днепра. Накануне завершился режим тишины в районе ЗАЭС, введенный на время ремонта.

В предыдущий раз Энергодар оставался без света в середине июня. Мэр города Максим Петухов называл ситуацию с электроснабжением города «крайне сложной».