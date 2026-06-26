В МАГАТЭ усомнились в возможности быстро подключить линию электроснабжения на ЗАЭС

Высоковольтная линия электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Днепровская» пока не введена в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным организации, линию нельзя подключить из-за повреждений соединительной подстанции, расположенной более чем в 100 км от ЗАЭС.

«Ремонтные работы, как ожидается, не будут завершены в ближайшее время, однако они продолжаются, и агентство продолжит пристально следить за ситуацией»,— уточнили в МАГАТЭ. Эксперты агентства посетили объект на этой неделе и обнаружили «серьезные повреждения важного оборудования», отмечается в пресс-релизе.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси утверждает, что сама линия уже отремонтирована, однако ее еще нужно ввести в эксплуатацию. «Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в отношении всех атомных электростанций и необходимой им энергетической инфраструктуры»,— приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.

Линия «Днепровская» не работает последние три месяца. В этот период станция питалась от единственной ЛЭП — «Ферросплавная-1», которая также несколько раз отключалась. Для ремонта «Днепровской» ЛЭП Рафаэль Гросси договорился с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и украинской стороной ввести режим тишины с 5 по 23 июня.