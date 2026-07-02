В Красноярске объявлен тендер на реконструкцию цирка за 2,8 млрд рублей

ППК «Единый заказчик» объявила конкурс на реконструкцию красноярского цирка. На эти цели направят 2,8 млрд руб., говорится на портале госзакупок. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Заявки на участие принимаются до 16 июля, итоги аукциона подведут 21 июля. Согласно контракту, подрядчик должен провести реставрацию комплекса за 1375 дней (более 3,5 лет) с даты заключения госконтракта.

В документации подчеркивается, что на разработку проектной документации и последующее получение положительного заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России» отведен ровно один год (365 дней).

Итогом реализации проекта станет создание современного комплекса для проведения цирковых представлений, культурно-массовых мероприятий и концертов. После реконструкции общая площадь здания должна составить 11,85 тыс. кв. м, сейчас его площадь 8,85 тыс. кв. м.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-ремонтные работы, в том числе укрепить фундамент и несущие конструкции, провести отделку фасада и помещений здания, восстановить инженерные сети, выполнить звукоизоляцию.

Красноярский цирк был построен в 1971 году и с тех пор ни разу не проходил капитальный ремонт. Здание, рассчитанное на 1750 зрителей и имеющее четыре этажа, включая один подземный, было закрыто на реконструкцию еще в 2019 году. Тогда власти обещали завершить все работы и открыть цирк в 2021 году, однако сроки были сорваны, а ремонтные мероприятия приостановлены. Вопрос о дальнейшей судьбе комплекса неоднократно поднимался на уровне регионального правительства. Старт реконструкции откладывался, так как здание принадлежит федеральному ФКП «Росгосцирк», а решение вопроса и выделение средств на его ремонт находятся в компетенции федерального центра.

Лолита Белова