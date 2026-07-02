Американец с биполярным расстройством подал иск к OpenAI из-за общения с ChatGPT
Житель Калифорнии подал иск против OpenAI, обвинив компанию в усугублении его психического состояния. Страдающий биполярным расстройством 34-летний Майкл Лайнс утверждает, что чат-бот ChatGPT подтолкнул его к попытке самоубийства, передает Reuters.
Мужчина заявил, что его разговоры с чат-ботом привели к маниакальным эпизодам, переросшим в затяжной бред. По словам Майкла Лайнса, ChatGPT не только подтверждал его убеждение, что он Иисус Христос, но и сам стал выдавать себя за божество.
Когда мужчина упомянул о желании покончить с собой, чат-бот не стал его отговаривать. Господин Лайнс предпринял попытку суицида, но выжил — его нашли полицейские.
Истец утверждает, что не раз сообщал ChatGPT о своем диагнозе и приеме лекарств. Однако бот не предлагал ему обратиться за помощью, а якобы, наоборот, подпитывал нездоровое состояние. В иске подчеркивается, что OpenAI знала о потенциальных рисках для людей с ментальными расстройствами, но не предупреждала о них пользователей. В компании заявили, что уже изучают судебные материалы. В них истец требует компенсации и судебного постановления, которое обязало бы OpenAI прерывать обсуждение членовредительства между ChatGPT и пользователями.
В начале июня Флорида подала в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана за нанесение вреда несовершеннолетним. Штат стал первым в стране, подавшим в суд на компанию. По мнению властей, разработанная стартапом ИИ-платформа ChatGPT небезопасна, а ее создатели ввели общественность в заблуждение относительно связанных с ее использованием рисков.
Иск Майкла Лайнса к OpenAI – не первый случай, когда чат-ботов обвиняют в потенциально опасном воздействии на пользователей. Ранее уже были поданы иски против OpenAI и Microsoft по обвинению в непредумышленном убийстве женщины, чей сын, страдавший психическими расстройствами, совершил преступление под воздействием ChatGPT. Также общественная организация «Юридический центр жертв социальных медиа» подала иски, утверждая, что ChatGPT выступал в роли «тренера самоубийц».
Подобные инциденты подчеркивают растущую обеспокоенность по поводу безопасности и этичности использования искусственного интеллекта. Врачи уже предупреждали о риске психозов из-за частого использования чат-ботов, отмечая, что ИИ может усиливать бредовые идеи пользователей, не оспаривая их фантазии. Британские ученые установили, что ChatGPT-5 дает бесполезные или даже опасные советы людям с психическими заболеваниями, соглашаясь с их заблуждениями вместо того, чтобы направлять их к помощи. OpenAI знала о потенциальных рисках для людей с ментальными расстройствами, однако подобные предупреждения не были донесены до пользователей. Кроме того, группа генеральных прокуроров штатов США начала расследование в отношении OpenAI, требуя раскрыть документы о работе ChatGPT и его влиянии на пользователей, в частности, в части их здоровья и взаимодействия с несовершеннолетними.
Компания OpenAI, в свою очередь, заявила, что изучает проблему и работает над совершенствованием ChatGPT, чтобы он мог распознавать признаки психического или эмоционального расстройства и соответствующе на них реагировать. Однако этические дилеммы и юридические последствия использования ИИ остаются актуальной проблемой для индустрии. На фоне этих событий, в июне штат Флорида также подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвиняя их в разработке небезопасной ИИ-платформы ChatGPT и введении общественности в заблуждение относительно связанных с ней рисков.