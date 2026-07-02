Американец с биполярным расстройством подал иск к OpenAI из-за общения с ChatGPT

Житель Калифорнии подал иск против OpenAI, обвинив компанию в усугублении его психического состояния. Страдающий биполярным расстройством 34-летний Майкл Лайнс утверждает, что чат-бот ChatGPT подтолкнул его к попытке самоубийства, передает Reuters.

Мужчина заявил, что его разговоры с чат-ботом привели к маниакальным эпизодам, переросшим в затяжной бред. По словам Майкла Лайнса, ChatGPT не только подтверждал его убеждение, что он Иисус Христос, но и сам стал выдавать себя за божество.

Когда мужчина упомянул о желании покончить с собой, чат-бот не стал его отговаривать. Господин Лайнс предпринял попытку суицида, но выжил — его нашли полицейские.

Истец утверждает, что не раз сообщал ChatGPT о своем диагнозе и приеме лекарств. Однако бот не предлагал ему обратиться за помощью, а якобы, наоборот, подпитывал нездоровое состояние. В иске подчеркивается, что OpenAI знала о потенциальных рисках для людей с ментальными расстройствами, но не предупреждала о них пользователей. В компании заявили, что уже изучают судебные материалы. В них истец требует компенсации и судебного постановления, которое обязало бы OpenAI прерывать обсуждение членовредительства между ChatGPT и пользователями.

В начале июня Флорида подала в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана за нанесение вреда несовершеннолетним. Штат стал первым в стране, подавшим в суд на компанию. По мнению властей, разработанная стартапом ИИ-платформа ChatGPT небезопасна, а ее создатели ввели общественность в заблуждение относительно связанных с ее использованием рисков.