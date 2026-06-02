Флорида подала в суд на OpenAI за нанесение вреда детям

Флорида подала в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана за нанесение вреда несовершеннолетним, сообщает CNN. Штат стал первым в США, подавшим в суд на компанию.

По мнению властей, разработанная стартапом ИИ-платформа ChatGPT небезопасна, а ее создатели ввели общественность в заблуждение относительно связанных с ней рисков.

Компанию обвиняют в недобросовестности и халатности. Отдельно подчеркивается, что ChatGPT среди прочего помогал массовым убийцам, поощрял самоубийства и приводил к потере «навыков критического мышления» у пользователей.

Особое внимание уделяется отсутствию эффективного родительского контроля, поскольку бесплатная версия ChatGPT не имеет механизмов проверки возраста, а аккаунты детей не обязаны быть привязаны к родительским.

«Сэм Альтман и ChatGPT выбрали гонку ИИ, а не безопасность наших детей. Они предпочли прибыль общественной безопасности, и мы не потерпим этого здесь, во Флориде»,— заявил генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер на пресс-конференции.

OpenAI в своем заявлении признала, что несовершеннолетние «нуждаются в серьезной защите», и заявила, что уже внедрила передовые отраслевые меры, включая инструменты прогнозирования возраста и уведомления родителей.

Иск опирается на первое в истории уголовное расследование в отношении OpenAI, начатое в апреле после массового убийства в Университете штата Флорида, где нападавший активно пользовался ChatGPT.

О планах США и Китая ограничивать ИИ — в материале «Инструмент не для всех».

Екатерина Наумова