Спрос на апартаменты в Москве за полгода сократился вдвое

В январе—июне количество сделок с апартаментами в строящихся комплексах Москвы сократилось на 52–57% год к году, до 1 тыс. лотов, следует из данных bnMAP.pro, с которыми ознакомился “Ъ”. В «Метриуме» зафиксировали падение спроса в первом полугодии почти на 50%, до 1,3 тыс. сделок. В Ricci продажи строящихся апартаментов в старых границах Москвы в январе—мае оценивают в 932 лота объемом 37,4 тыс. кв. м, что на 29% и 27% меньше год к году.

Объем предложения в сегменте за год сократился почти вдвое, отметили в Ricci. По подсчетам компании, сейчас застройщики Москвы в старых границах продают 2,2 тыс. апартаментов суммарной площадью 119,8 тыс. кв. м, что на 45% и 41% меньше, чем годом ранее. В целом в столице, включая Новую Москву, в январе—июне объем предложения сократился на 23,2%, до 4,3 тыс. лотов.

Сокращение предложения привело к заметному подорожанию апартаментов на первичном рынке. По данным bnMAP.pro, в январе—мае средняя цена в сделках увеличилась на 58,7% год к году, до 413 тыс. руб. за 1 кв. м, а средний бюджет — на 55,8%, до 17,6 млн руб. за лот. Для сравнения, уточняет Dataflat.ru, в мае 2026 года средняя цена проданных квартир в жилых комплексах в старых границах Москвы увеличилась на 21%, до 598,8 тыс. руб. за 1 кв. м, а средний бюджет сделки — на 23%, до 33,4 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Остатки выстроились на продажу».