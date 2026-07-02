Остатки выстроились на продажу

Продажи апартаментов в новостройках Москвы в этом году снизились более чем вдвое из-за уменьшения предложения. Девелоперы больше не выводят на рынок новые проекты такого класса в соответствии с запретами городских властей. Вследствие этого цены на апартаменты выросли более чем в полтора раза, обогнав по темпу роста цены на обычное жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года количество сделок с апартаментами в строящихся комплексах Москвы сократилось на 52–57% год к году, до 1 тыс. лотов, по предварительной оценке bnMAP.pro, с которой ознакомился “Ъ”. В «Метриуме» зафиксировали падение спроса в первом полугодии почти на 50%, до 1,3 тыс. сделок. В Ricci продажи строящихся апартаментов в старых границах Москвы в январе—мае 2026 года оценивают в 932 лота суммарным объемом 37,4 тыс. кв. м, что на 29% и 27% меньше год к году соответственно.

Объем предложения в сегменте за год сократился почти вдвое, отмечает директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

По ее подсчетам, сейчас застройщики Москвы в старых границах продают 2,2 тыс. апартаментов суммарной площадью 119,8 тыс. кв. м, что на 45% и 41% меньше, чем годом ранее. В целом в столице, включая Новую Москву, в январе—июне 2026 года объем предложения сократился на 23,2%, до 4,3 тыс. лотов.

На рынке есть небольшой объем нового предложения апартаментов благодаря вводу в эксплуатацию объектов, которые находились на стадии строительства в прошлом году. Но в целом новые проекты не запускаются, мэрия их не согласовывает, отмечает Олеся Дзюба. Это ограничение власти города ввели в октябре 2024 года, аргументируя тем, что при строительстве апартаментов не создаются социальные объекты, такие как детсады, школы, поликлиники, что увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру. При этом все ранее начатые проекты в этом сегменте должны быть завершены. В 2026 году новых проектов в этом сегменте не было, констатирует госпожа Дзюба. Кроме того, в условиях изменившегося регулирования девелоперы переориентировалась на реализацию жилых проектов, отмечает заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Север» Ольга Андреева.

Сокращение предложения, несмотря на падение спроса, привело к заметному подорожанию апартаментов на первичном рынке.

По подсчетам bnMAP.pro, в январе—мае 2026 года средняя цена в сделках увеличилась на 58,7% год к году, до 413 тыс. руб. за 1 кв. м, а средний бюджет — на 55,8%, до 17,6 млн руб. за лот. Для сравнения, по данным Dataflat.ru, в мае 2026 года средняя цена проданных квартир в жилых комплексах в старых границах Москвы увеличилась на 21% год к году, до 598,8 тыс. руб. за 1 кв. м, а средний бюджет сделки — на 23%, до 33,4 млн руб.

Опережающий рост цен на апартаменты — результат, в частности, изменения структуры предложения. Наиболее бюджетные лоты давно покинули экспозицию, и предложение все больше концентрируется в дорогом сегменте, который традиционно продается дольше, поясняет основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Сейчас осталось менее 500 лотов комфорт-класса, тогда как год назад девелоперы предлагали 1,8 тыс. апартаментов в массовых комплексах, говорит коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин.

При этом апартаменты все равно остаются более доступными, чем квартиры.

Они могут стоить на 15–25% меньше, чем классическое жилье, отмечает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Интерес покупателей к апартаментам сегодня может возникать в том числе по причине сворачивания программ льготной ипотеки в сегменте классических квартир и снижения доступности семейной ипотеки, добавляет он.

Перспективы сегмента апартаментов однозначны: скоро предложение такой недвижимости на первичном рынке станет минимальным, отмечает Игорь Сибренков. В продаже останется лишь небольшой пул лотов, в основном с неудобными планировками или расположенных в непопулярных локациях, считает Дмитрий Проскурин. При сохранении нынешнего темпа продаж расчетный срок реализации доступного объема составляет 2,8 года, оценивает Ирина Доброхотова.

Дарья Андрианова