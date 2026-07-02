Конгрессмены США обвинили Южную Корею в дискриминационных нападках на Coupang

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, в котором обвинил Южную Корею в травле гиганта электронной коммерции Coupang и других американских компаний в стране. Конгрессмены заявляют, что отношение Сеула нарушает прошлогоднее двустороннее торговое соглашение, сообщает агентство «Рёнхап».

35-страничный доклад имеет название «Закрыто для конкуренции: дискриминационные атаки Южной Кореи на предприятия, принадлежащие американцам». В нем особое внимание уделено расследованию южнокорейскими властями дела об утечке данных клиентов компании Coupang в ноябре прошлого года. Происшествие затронуло более 33 млн человек — две трети населения страны.

Ранее в офисах компании прошли полицейские обыски. В докладе отмечается, что в прошлом месяце южнокорейские власти оштрафовали Coupang на $410 млн, что подается как «самый крупный штраф, когда-либо наложенный на одну компанию». Также в тексте говорится про обременительные нормативные требования, затрудняющие эффективную конкуренцию с корейскими компаниями. Данный подход в докладе назван причиной падения рыночной капитализации маркетплейса более чем на 40%. Тем самым, по мнению авторов, Сеул нарушает недавнее торговое соглашение с Вашингтоном.

В апреле на сайте Сената появились отчеты, из которых следовало, что Coupang в первом квартале потратил свыше $1 млн на лоббирование своих интересов в Белом доме и Конгрессе США. Тезис о «дискриминационном отношении» прозвучал тогда в петиции менеджмента материнской компании Coupang Inc (зарегистрированной в США) к американским властям.

Эрнест Филипповский