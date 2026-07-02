Конгрессмены США обвинили Южную Корею в дискриминационных нападках на Coupang
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, в котором обвинил Южную Корею в травле гиганта электронной коммерции Coupang и других американских компаний в стране. Конгрессмены заявляют, что отношение Сеула нарушает прошлогоднее двустороннее торговое соглашение, сообщает агентство «Рёнхап».
35-страничный доклад имеет название «Закрыто для конкуренции: дискриминационные атаки Южной Кореи на предприятия, принадлежащие американцам». В нем особое внимание уделено расследованию южнокорейскими властями дела об утечке данных клиентов компании Coupang в ноябре прошлого года. Происшествие затронуло более 33 млн человек — две трети населения страны.
Ранее в офисах компании прошли полицейские обыски. В докладе отмечается, что в прошлом месяце южнокорейские власти оштрафовали Coupang на $410 млн, что подается как «самый крупный штраф, когда-либо наложенный на одну компанию». Также в тексте говорится про обременительные нормативные требования, затрудняющие эффективную конкуренцию с корейскими компаниями. Данный подход в докладе назван причиной падения рыночной капитализации маркетплейса более чем на 40%. Тем самым, по мнению авторов, Сеул нарушает недавнее торговое соглашение с Вашингтоном.
В апреле на сайте Сената появились отчеты, из которых следовало, что Coupang в первом квартале потратил свыше $1 млн на лоббирование своих интересов в Белом доме и Конгрессе США. Тезис о «дискриминационном отношении» прозвучал тогда в петиции менеджмента материнской компании Coupang Inc (зарегистрированной в США) к американским властям.
Заявления конгрессменов США о дискриминационных действиях Южной Кореи в отношении американских компаний, таких как Coupang, соотносятся с общемировой тенденцией протекционизма и торговой напряженности. Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерении противостоять странам, которые, по его мнению, «нападают» на американские технологические компании, вводя «цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и правила цифровых рынков», которые могут наносить вред или дискриминировать американские технологии.
Такие обвинения перекликаются с ситуацией в Европе, где Еврокомиссия с 2024 года наложила на крупные американские технологические компании, такие как Google и Apple, штрафы на общую сумму более 6 млрд евро. Администрация президента США выражала недовольство этим, считая, что Евросоюз «подавляет инновации и дискриминирует американские корпорации».
Подобные торговые споры и взаимные обвинения характерны для отношений США со многими странами. Например, США обвиняли Китай в «несправедливой торговой практике» и вводили повышенные пошлины на китайский импорт объемом $18 млрд. В свою очередь, Китай, по мнению Bloomberg, использовал доступ к своему рынку как оружие принуждения в торговой войне. Также ЕС и США имели торговый спор, в ходе которого европейские товары, поставляемые в США, облагались 15-процентными пошлинами.