В офисе крупнейшего корейского маркетплейса идут обыски по делу члена парламента

Полиция Сеула в четверг проводит обыск и выемку в штаб-квартире самой крупной в Южной Корее компании электронной коммерции Coupang в связи с расследованием коррупционных преступлений бывшего депутата парламента от правящей Демократической партии Кореи Ким Бен Ки, сообщает агентство Yonhap.

Утром обыски прошли в главном офисе Coupang, а также в подразделении, отвечающем за социальные программы компании, расположенных на юге Сеула. Следствие пытается установить, злоупотреблял ли Ким Бён Ки своим статусом, требуя из личной мести сократить своего бывшего помощника, перешедшего на работу в компанию.

Ранее этот помощник обнародовал несколько предполагаемых правонарушений со стороны законодателя, в том числе связанных с переводом его сыновей в университеты и их трудоустройством. Из-за разрастающихся подозрений Ким Бён Ки в середине января покинул ряды правящей партии, отмечает Yonhap.

Обыски проходят во время идущих с начала декабря разбирательств, связанных с утечкой личной информации более чем 33 млн клиентов Coupang. Как отмечает Reuters, это бьет по репутации материнской компании южнокорейского маркетплейса — Coupang Inc, акции которой торгуются на американской бирже.

Компания обратилась в Белый дом и Конгресс США с петицией, в которой расследование южнокорейских властей назвала «дискриминационным отношением к американской компании». Члены Конгресса и американские чиновники выразили корейской стороне озабоченность, но получили ответ, что регулирующие органы рассматривают дело Coupang в обычном порядке.

