Coupang потратил $1 млн на лобби в США после утечки данных 33 млн корейцев

Крупнейший маркетплейс Южной Кореи Coupang в первом квартале 2026 года направил более $1 млн на лоббирование своих интересов в Белом доме и Конгрессе США. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на отчетность компании, опубликованную на сайте Сената.

Согласно документам, кампания охватывала ключевые структуры американской власти: администрацию президента, офис вице-президента, обе палаты Конгресса, Минторг и офис торгового представителя США.

Активность маркетплейса в Вашингтоне связывают с последствиями масштабной утечки данных, произошедшей в Южной Корее в ноябре прошлого года. Происшествие затронуло более 33 млн человек — две трети населения страны. Из-за расследования южнокорейских властей менеджмент материнской компании Coupang Inc (зарегистрированной в США) обратился к американским властям с петицией, в которой назвал действия Сеула «дискриминационным отношением к американской компании». Члены Конгресса и американские чиновники выразили корейской стороне озабоченность.

Как отмечает «Рёнхап», активность Coupang в Вашингтоне вызывает опасения в Южной Корее и может подорвать усилия Сеула по укреплению стратегического альянса с Вашингтоном. В январе премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок обсуждал этот вопрос с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По итогам встречи глава правительства сообщил, что господин Вэнс попросил разобраться в вопросе Coupang, чтобы гарантировать, что дело не вызовет недоразумений между союзниками.

Эрнест Филипповский