Бельгийцы оттолкнулись ото дна

Очередным участником 1/8 финала проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу стала сборная Бельгии. В матче стартового раунда play-off против сенегальцев она долго казалась совершенно беспомощной. За несколько минут до конца основного времени она уступала в два мяча, но все-таки смогла переломить ход игры и вырвала победу — 3:2 — на исходе дополнительного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс и полузащитник сборной Сенегала Пап Матар Сарр

Фото: Troy Wayrynen / Reuters Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс и полузащитник сборной Сенегала Пап Матар Сарр

Фото: Troy Wayrynen / Reuters

До первого удара в створ, состоявшегося на девятой минуте, этот матч совсем не впечатлял. Много было брака, сумбура. Мяч не доходил ни до тех, ни до других ворот. А если и оказывался где-то рядом, то только после какого-нибудь безадресного паса.

Первый удар в створ — его нанес бельгиец Леандро Троссард — тоже в общем-то стал плодом довольно сумбурной атаки. С ним Мори Диав, занявший место в сенегальских воротах из-за травмы Эдуара Менди, совладал без труда.

Другая родившаяся из мусора атака вырулила к первому голевому моменту. Это уже была атака сенегальцев, в финальной фазе которой на подачу Исмаила Якобса откликнулся Исмаила Сарр. Он, падая, ткнул мяч в штангу. Правда, соавтором момента, конечно, следовало назначить Тибо Куртуа. Опытнейший вратарь кинулся перехватывать навес и опоздал.

Дальше — больше сумбура: поспешные удары издали, наивные передачи через несколько пар ног, выносы, стычки. Обе команды хотели завладеть преимуществом с наскока. С наскока не получалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Сенегала Абиб Диарра (21)

Фото: Lee Smith / Reuters Полузащитник сборной Сенегала Абиб Диарра (21)

Фото: Lee Smith / Reuters

Преимуществом в итоге завладела африканская команда. Она лучше адаптировалась к рваному темпу игры. Она была организованнее, активнее: в какой-то момент захватила территорию и стала накатывать на чужие владения волна за волной. Гол пришел после подачи капитана Садьо Мане. К ней были готовы сразу несколько футболистов в зеленой форме. Лучше всех подстроился Исмаила Сарр, но снова попал в стойку. На счастье на этот раз поблизости очутился партнер, Абиб Диарра. Он подкараулил отскок от каркаса и открыл счет.

Гол пришел незадолго до паузы на водопой, во время которой усталый и понурый Руди Гарсия пытался что-то своим подопечным растолковать. Видимо, не удалось. Остаток тайма бельгийская команда казалась такой же усталой и понурой, как ее главный тренер. Казалась медлительной, инертной. Ничего стоящего до перерыва она так и не соорудила. А сенегальцы, больше не стремившиеся лететь вперед, были довольны таким рисунком игры. Их попытки найти контратаку тоже были тщетными, но их, уже сделавших шаг к 1/8 финала, это вроде бы не особо тревожило.

Перерыв тоже не пошел сборной Бельгии на пользу. Новых красок не добавил и выход габаритного форварда Ромелу Лукаку. В начале второго тайма инициатива снова была у команды Сенегала. Могла принести удачу позиционная атака, но завершавший ее Абиб Диарра в рамку не попал. Принесла в итоге удачу атака совершенно другого толка. Это был молниеносный выпад. Подобравший мяч на своей половине поля Мусса Ниакате пульнул его далеко-далеко, где уже открывался Исмаила Сарр. Тот, обработав заброс грудью, вонзил мяч в сетку. 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Сенегала Исмаила Сарр (слева)

Фото: Albert Gea / Reuters Полузащитник сборной Сенегала Исмаила Сарр (слева)

Фото: Albert Gea / Reuters

Вскоре после второго гола поле покинули главный дриблер бельгийцев Жереми Доку и их главный диспетчер Кевин де Брёйне, который уже наверняка думал, что со скамейки будет досматривать свой последний матч на чемпионатах мира. Брошенные в игру Николас Раскин и Доди Лукебакио ничего нового не привнесли. С каждой заменой сборная Бельгии становилась все более тяжелой и неказистой. Работы у Мори Диава не было. Вратарь французского «Гавра», в отличие от своего дублера-одноклубника конголезца Лионеля Мпаси, в этот вечер сражавшегося против англичан, скучал.

Перед второй «гидратационной» паузой ситуация для сборной Бельгии превратилась в аховую. Очередная неприглядная атака — и ее игроки вдруг ополчились друг на друга. Леандро Троссарда и Юри Тилеманса пришлось разнимать партнерам. Побежал успокаивать своих лидеров Руди Гарсия. Полный бардак.

Освежившись, бельгийцы принялись лупить по воротам при любом удобном случае. Пара ударов при известной доле везения могли достичь цели, но Лукебакио мяч в створ не докрутил, а после выстрела Тилеманса он полетел выше перекладины. Ударов, впрочем, было немного — ну точно не больше, чем, скажем, потерь на своей половине поля, после которых выручать команду приходилось Тибо Куртуа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку (справа)

Фото: Lee Smith / Reuters Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку (справа)

Фото: Lee Smith / Reuters

Однако бельгийцы — неизвестно как — все-таки нашли гол. Его автором стал Ромелу Лукаку. Это взятие ворот венчало атаку, собранную чуть ли не полностью из киксов и рикошетов. А пропустив однажды, сенегальцы затряслись. Больше всех задрожал, видимо, голкипер Мори Диав. Зачем-то ринулся на подачу Леандро Троссарда и завис в полупозиции. Юри Тилеманс переправлял мяч уже в пустые ворота. 2:2. Троссард и Тилеманс, которые только что были готовы порвать друг друга, теперь крепко обнимались и праздновали общий успех. Они перевели в дополнительное время безнадежно, вдрызг проигранный матч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс (второй справа)

Фото: Troy Wayrynen / Reuters Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс (второй справа)

Фото: Troy Wayrynen / Reuters

Экстра-таймы были бедными на острые эпизоды. Но один такой под занавес встречи все-таки возник. Поперечный пас в штрафную площадь сенегальцев достиг Доди Лукебакио. Он был чуточку неточен: мяч чиркнул перекладину. А вскоре выяснилось, что момент требует дополнительного изучения. Включились видеоассистенты рефери. Судья Саид Мартинес, прислушавшись к ним, пошел к монитору и вскоре объявил, что Юри Тилеманс, которому передача с фланга изначально предназначалась, был сбит не по правилам. Вердикт — пенальти. К точке подошел сам Тилеманс. Он пробил неотразимо и вывел еще недавно выглядевшую обреченной сборную Бельгии в 1/8 финала. Ее следующий соперник определится в ночь на четверг в матче США—Босния и Герцеговины.

Роман Левищев