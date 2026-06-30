Предпринимателя достали в Монако

Монако, десятилетиями считавшееся самым безопасным государством Европы, столкнулось с еще невиданным в его истории преступлением. 29 июня в подъезде жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство. Три человека получили тяжелые ранения. Среди пострадавших оказался выходец с Украины предприниматель Вадим Ермолаев. Подозреваемый сумел скрыться, его поиски продолжаются во Франции и, возможно, в Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandre Dimou / Reuters Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Взрыв прогремел около девяти часов вечера в жилом доме между бульваром Италии и улицей Преподобного Луи Фролла. Это восточная часть княжества, практически у самой французской границы. Район состоит главным образом из многоквартирных жилых домов и находится в зоне постоянного обзора многочисленных камер видеонаблюдения.

По данным прокуратуры Монако, неизвестный мужчина вошел в здание, оставил в холле сумку или пакет с взрывным устройством и сразу покинул дом.

Следователи полагают, что взрывное устройство было начинено болтами и дробью, что характерно для бомб, предназначенных прежде всего для поражения людей, а не для разрушения здания.

Практически сразу после взрыва власти распространили фотографии предполагаемого исполнителя. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в темных куртке и панаме и светлых брюках. Его путь удалось проследить уже на территории соседнего французского городка Босолей, куда уходит та же монакская улица Преподобного Луи Фролла, превращаясь во французскую. Сегодня утром подозреваемого по-прежнему разыскивали. К поискам подключилась полиция Франции, кроме того, рядом находится и граница с Италией.

Взрывом были ранены три человека — супружеская пара и тринадцатилетний подросток.

Несколько французских СМИ со ссылкой на источники в следствии сообщили, что одним из раненых является бывший украинский гражданин, а ныне гражданин Кипра Вадим Ермолаев.

Имя 58-летнего Ермолаева хорошо известно на Украине. Уроженец Днепропетровска входит в число наиболее состоятельных украинских предпринимателей. По оценкам Forbes Ukraine, несколько лет назад он занимал 23-е место среди владельцев крупнейших состояний страны. Его бизнес связан прежде всего с недвижимостью, строительством и пищевой промышленностью. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и стал гражданином Кипра. Три года назад украинские власти ввели в отношении него санкции, а ранее он упоминался в расследованиях, связанных с деятельностью эстонского банка Versobank, лицензия которого была впоследствии отозвана Европейским центральным банком «из-за систематических нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег».

Трое пострадавших были срочно эвакуированы в больницы Ниццы: взрослые — в университетскую больницу Пастера, а подросток — в детскую больницу Ленваль. Первоначально врачи квалифицировали их состояние как крайне тяжелое, однако затем подросток был переведен в категорию пострадавших средней тяжести. Худшее состояние у женщины: как говорят очевидцы, взрывом ей оторвало ноги. Она перенесла экстренную операцию, и именно ее жизнь вызывает у врачей наибольшие опасения. Сам Ермолаев также получил тяжелые ранения, однако, по информации следствия, его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

Медицинская помощь понадобилась и четырем местным жителям: речь идет о порезах осколками выбитых стекол и сильной психологической травме. Никто из них серьезных ранений не получил.

Для Монако случившееся стало беспрецедентным событием. Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что не помнит подобных преступлений за всю историю княжества.

Генеральная прокуратура назвала произошедшее первым случаем применения взрывного устройства такого рода на территории государства.

Князь Альбер II выступил с обращением, назвав случившееся «чудовищным преступлением» и «шоком для всей монегасской общины». Он заверил, что все государственные службы работают в тесном взаимодействии с французскими коллегами, а обеспечение безопасности жителей остается абсолютным приоритетом.

Именно безопасность долгие годы считалась главным конкурентным преимуществом Монако. Государство площадью всего 2 кв. км располагает одной из самых плотных систем видеонаблюдения в Европе, многочисленной полицией и жестким контролем практически всех общественных пространств. Тем сильнее оказался психологический эффект от взрыва. Для княжества это не просто уголовное расследование, а серьезный удар по образу территории, где подобные преступления считались практически невозможными.

Алексей Тарханов, Париж