Минэнерго предупредило об обмане на ресурсах о наличии топлива на АЗС

Ресурсы со сведениями о наличии топлива на российских АЗС могут быть созданы для манипуляций информацией и незаконного сбора персональных данных, сообщило Минэнерго России. Там также добавили, что сведения на подобных платформах не являются достоверными.

«С конца июня 2026 года отмечается рост активности интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС. При этом такая информация якобы вносится самими автомобилистами»,— пояснила пресс-служба ведомства.

Как указано в публикации Минэнерго, ведомство постоянно мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить его устойчивость, а также выполняет поручения вице-премьера Александра Новака. 1 июля господин Новак говорил, что в целом рынок обеспечен бензином и дизельным топливом.

С начала мая более чем в 30 регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. В июне объем переработки нефти в стране снизился до минимального за последние годы уровня — 4,1 млн баррелей в сутки.

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