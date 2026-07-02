Минэнерго предупредило об обмане на ресурсах о наличии топлива на АЗС
Ресурсы со сведениями о наличии топлива на российских АЗС могут быть созданы для манипуляций информацией и незаконного сбора персональных данных, сообщило Минэнерго России. Там также добавили, что сведения на подобных платформах не являются достоверными.
«С конца июня 2026 года отмечается рост активности интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС. При этом такая информация якобы вносится самими автомобилистами»,— пояснила пресс-служба ведомства.
Как указано в публикации Минэнерго, ведомство постоянно мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить его устойчивость, а также выполняет поручения вице-премьера Александра Новака. 1 июля господин Новак говорил, что в целом рынок обеспечен бензином и дизельным топливом.
С начала мая более чем в 30 регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. В июне объем переработки нефти в стране снизился до минимального за последние годы уровня — 4,1 млн баррелей в сутки.
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Предупреждение Минэнерго о недостоверных данных на онлайн-ресурсах о наличии топлива на АЗС произошло на фоне роста активности таких платформ, информация на которых якобы вносится самими автомобилистами. Закрытие Минэнерго России статистики по производству топлива в мае 2024 года было объяснено обеспечением информационной безопасности рынка нефтепродуктов, чтобы избежать манипуляций со стороны недобросовестных участников.
В целом, российский топливный рынок в последнее время сталкивается с различными вызовами. Так, с мая 2026 года во многих регионах России стали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за повышенного спроса и снижения объемов переработки нефти. Кроме того, в феврале 2025 года в Свердловской области уже распространялась фейковая информация о введении талонов на топливо, а в январе 2024 года частные АЗС жаловались в Минэнерго и ФАС на недобросовестные практики при биржевых торгах, связанные с использованием алгоритмических систем, затрудняющих покупку топлива добросовестным участникам.
Подобные ситуации указывают на общий контекст нестабильности и восприимчивости топливного рынка к дезинформации и манипуляциям. В 2024 году, после аварии на нижегородском НПЗ, нефтяников призывали не повышать цены на АЗС, а в июле 2024 года рентабельность продаж Аи-95 на АЗС упала, что вызывало опасения у операторов. Минэнерго России подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями с целью приоритезации поставок топлива на внутренний рынок и удержания цен в соответствии с инфляцией.