Новак признал наличие дефицита на отдельных АЗС в России
Дефицит топлива наблюдается на отдельных автозаправочных станциях (АЗС) в России, заявил вице-премьер Александр Новак на Финансовом конгрессе Центробанка. По его словам, ситуация связана с изменениями в логистике.
Александр Новак
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В целом внутренний рынок обеспечен топливом, заверил Александр Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что вертикально интегрированные нефтяные компании держат рост цен на топливо на уровне инфляции. Вместе с этим Господин Новак выразил надежду, что ситуация с топливом минимально отразится на росте цен и инфляционных ожиданий россиян.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Первым регионом, в котором наблюдался дефицит бензина, стал Крым — поставки топлива на полуостров задерживались из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Банк России прогнозирует, что ситуация на российском топливном рынке может оказать продолжительное влияние на инфляцию.