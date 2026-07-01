Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский перешел в «Торонто»

Российский хоккеист Сергей Бобровский перешел из «Флориды Пантерз» в «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщают издание The Athletic со ссылкой на источники и журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

По их данным, 37-летний вратарь подписал с новым клубом трехлетний контракт с зарплатой $7 млн в год. Последние семь сезонов Сергей Бобровский провел во «Флориде Пантерз», выиграв с командой два Кубка Стэнли (2024, 2025). До этого спортсмен играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Бобровский дважды получал приз «Везина трофи», вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017). Россиянин также занимает седьмое место в истории лиги по победам (456).

В апреле спортивный журналист ESPN Грег Вышински заявил, что Сергей Бобровский не может договориться с клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» об условиях нового контракта. Он выразил мнение, что «наиболее логичными вариантами» продолжения карьеры российского вратаря являются «Эдмонтон Ойлерс» или «Каролина Харрикейнс».