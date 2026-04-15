Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобровский может покинуть «Флориду»

Российский голкипер Сергей Бобровский не может договориться с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» об условиях нового контракта. Об этом в подкасте The Sheet with Jeff Marek заявил журналист ESPN Грег Вышински.

«Кажется, ситуация с Бобровским и ''Флоридой'' довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Говорят, существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что клуб готов ему предложить. И у меня такое чувство, что теперь их пути разойдутся»,— сказал Вышински. По его мнению, «наиболее логичными вариантами» продолжения карьеры российского вратаря являются «Эдмонтон Ойлерс» или «Каролина Харрикейнс».

Семилетний контракт Бобровского с «Флоридой» истечет по окончании сезона. В текущем регулярном чемпионате голкипер провел 52 матча, отразив 87,7% бросков — этот показатель стал худшим за его 16-летнюю карьеру в НХЛ. «Флорида» не смогла выйти в play-off.

В составе «Флориды» Сергей Бобровский дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Также в НХЛ россиянин выступал за «Филадельфия Флайерс» и «Колумбус Блю Джекетс». Бобровский дважды признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата (2013, 2017).

Таисия Орлова