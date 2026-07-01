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Пятая ракетка мира Мирра Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона

Пятая ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в матче второго круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP

Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP

Встреча спортсменок завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Барборы Крейчиковой. Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут. В следующем круге чешка сыграет с соотечественницей Николой Бартуньковой.

Мирра Андреева, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, в начале июня выиграла «Ролан Гаррос», впервые завоевав титул на турнире «Большого шлема». На Уимблдоне в прошлом году спортсменка дошла до 1/4 финала.

29 июня Мирра Андреева, которая три недели назад в Париже выиграла Открытый чемпионат Франции, вышла во второй круг следующего турнира Большого шлема. В 1/64 финала ее соперницей была польская теннисистка Магда Линетт — 59-я ракетка мира, которая на этом соревновании не проходила дальше третьего круга.

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