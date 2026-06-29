Мирра Андреева вышла во второй круг Wimbledon

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая три недели назад в Париже выиграла Открытый чемпионат Франции, вышла во второй круг следующего турнира Большого шлема — Wimbledon, стартовавшего в Лондоне. В 1/64 финала ее соперницей была польская теннисистка Магда Линетт — 59-я ракетка мира, которая на этом соревновании не проходила дальше третьего круга. Результат матча, продолжавшегося 1 час 43 минуты,— 7:5, 6:4.

В первой партии Андреева повела — 4:2, а затем уступила и выиграла по три гейма подряд. Во втором сете россиянка снова выиграла — 4:2, позволила Линетт догнать себя, но успешно провела концовку.

В 1/32 финала российская пятая ракетка мира встретится с 30-летней чешкой Барборой Крейчиковой, которая по одному разу побеждала на Roland Garros (2021) и Wimbledon (2024). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она в феврале 2022 года поднялась на второе место, а сейчас стоит на 38-й позиции. Cчет личных встреч Андреевой и Крейчиковой — 3:1 в пользу россиянки.

Евгений Федяков