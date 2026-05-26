Депутаты пересчитались

В Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, стартовало предварительное голосование (праймериз) «Единой России» за кандидатов в Тюменскую областную думу. На 48 мандатов претендуют 266 человек, включая 26 действующих депутатов регионального парламента от партии власти из 37. Эксперт усомнился, что в случае обновления состава единороссов почти на одну треть Тюменская областная дума радикально изменит стиль работы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Тюменскую областную думу стартовал 25 мая и продлится до 31 мая. За 24 мандата, разыгрываемых по одномандатным округам, соревнуются 146 человек, занять еще 24 места в региональном парламенте по партийному списку рассчитывают 120 претендентов. Среди них 26 действующих депутатов «Единой России», 15 из которых намерены избираться от территорий, 11 — по единому округу.

«Единая Россия» планирует утвердить победителей праймериз в качестве кандидатов от партии на предстоящих выборах в июне. Основное голосование за претендентов в депутаты Тюменской областной думы VIII созыва пройдет с 18 по 20 сентября. По итогам выборов в 2021 году кандидаты от «Единой России» одержали победу в 23 одномандатных округах из 24 и получили 15 мандатов по партийному списку. Единственным представителем парламентской оппозиции, одержавшим победу в одномандатном округе, стал коммунист Олег Гальченко, остальные девять мест по партспискам получили четыре представителя от ЛДПР, три — от КПРФ, два — от «Справедливой России».

Юг Тюменской области

Интересы жителей территории в региональном парламенте рассчитывают представлять 130 человек, включая 12 действующих депутатов «Единой России» из 16 от юга Тюменской области. Среди них два заместителя председателя Тюменской областной думы от субъекта — руководитель фракции «Единая Россия» с 2011 года Андрей Артюхов (избирается по списку) и бывший первый заместитель губернатора Наталья Шевчик (по списку). Господин Артюхов заверил, что продолжит делать упор в работе на поддержку участников СВО и их семей, госпожа Шевчик пообещала «улучшать любимую область».

Сохранить мандаты рассчитывают и все трое председателей комитетов в Тюменской областной думе, избранных от Тюменской области. В частности, Оксана Величко (возглавляет комитет по бюджету; Тюменский округ) заявила о планах обеспечить территории, где высокий рост индивидуального жилого строительства, необходимой инфраструктурой, руководитель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин (по аграрным вопросам; Заводоуковский округ) — «стереть грань между городом и деревней по всем направлениям», Ольга Швецова (по социальной политике; по списку) — реализовывать «хорошие инициативы» тюменцев.

Депутаты на профессиональной основе (предусматривает получение зарплаты из бюджета Тюменской области), экс-советник губернатора Александр Анохин (Ярковский округ) и бывший глава Тюмени — председатель гордумы Сергей Медведев (Ленинский округ в Тюмени) также заверили, что продолжат помогать гражданам в «решении жизненных проблем».

О схожих намерениях заявили и пять депутатов от Тюменской области, работающие в региональной думе на неосвобожденной основе. Президент управляющей компании «Автоград» Алексей Салмин (планирует избраться от Центрального округа в Тюмени вместо партсписка) пообещал продвигать идеи ответственного родительства, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Роман Чуйко (планирует выдвинуться по Южному округу в Тюмени вместо партсписка) — «бороться с несправедливостью», директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев (Калининский округ в Тюмени) — «менять жизнь тюменцев к лучшему», директор международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров (по списку) — развить экосистему предпринимательства для увеличения числа рабочих мест и объема налоговых поступлений, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов (по списку) — воплощать в жизнь «полезные идеи людей».

Алексей Салмин намерен получить вакантный мандат Юрия Баранчука («Единая Россия»), который в декабре 2025 года был назначен первым вице-мэром Тюмени.

ХМАО

Занять место в новом созыве Тюменской областной думы планируют 79 югорчан, в числе которых восемь действующих депутатов-единороссов от ХМАО из 13. Свои заявки решили подать оба вице-спикера, избранные от Югры, — бывший первый заместитель главы Сургутского района Галина Резяпова (Сургутский округ №9) и экс-мэр Нягани Владимир Нефедьев (Няганьский округ). По словам госпожи Резяповой, с 2011 года на исполнение более 30 тыс. обращений и около 1,6 тыс. наказов от жителей ХМАО депутаты поспособствовали выделению 1,5 млрд руб. из бюджета Тюменской области.

«Нужно продолжить программу "Сотрудничество" трех субъектов, в которой будут нормативное состояние и четырехполосность дороги Тюмень — Сургут, и научно-технологический центр "Юнити Парк", и третий мост через реку Обь в районе Октябрьского»,— подчеркнула депутат.

Господин Нефедьев заверил, что он готов продолжить быть «сильным, опытным и честным голосом» в Тюменской областной думе. Интересы югорчан в региональном парламенте он представляет с 2016 года.

О намерении переизбраться сообщила и единственная глава комитета Тюменской областной думы, представляющая интересы ХМАО — экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме Инна Лосева (возглавляет комитет по экономической политике; Когалымский округ). Она заверила, что продолжит «генерировать инициативы, направленные на улучшение социальной, экономической сфер региона». Аналогичные обещания дали три депутата, работающие в думе на профессиональной основе: экс-руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Зеленский (Нефтеюганский округ), бывший глава Березовского района Владимир Фомин (по списку) и экс-директор объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Надежда Алексеева (по списку).

Депутаты Анатолий Чепайкин (экс-мэр Мегиона; Нижневартовский округ №13) и Вячеслав Танкеев (председатель Западно-Сибирской ассоциации строителей; по списку), работающие в думе на неосвобожденной основе, заявили, что смогут сделать жизнь в югорских городах «более качественной».

ЯНАО

О желании получить мандат в Тюменской областной думе на Ямале заявили всего 57 человек, включая шесть действующих депутатов «Единой России» от ЯНАО из восьми. В число кандидатов вошел действующий спикер Фуат Сайфитдинов (по списку), возглавляющий региональный парламент с 2022 года.

Единственная председатель комитета Ирина Соколова (по государственному строительству; по списку), представляющая интересы жителей Ямала, пообещала найти практическое применение инициативам ямальцев для улучшения качества их жизни. Депутаты на профессиональной основе, бывший заместитель губернатора Александр Мажаров (Ноябрьский округ) и экс-замдиректора центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова (Салехардский округ) заверили, что каждая нуждающаяся семья переедет в новую квартиру или дом.

Депутаты на неосвобожденной основе, заместитель гендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» Дмитрий Плотников (Надымский округ) и начальник отдела реализации программ школы «Ямолод» Денис Ващенко (по списку) пообещали сделать Ямал «лучшим местом России для рождения и воспитания детей».

Депутаты меняют думы

Документы на участие в праймериз не стали подавать четверо действующих парламентариев от Тюменской области. Так, место спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко (Восточный округ в Тюмени) рассчитывает занять депутат гордумы Тюмени, гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин, экс-мэра Ишима Виктора Рейна (Ишимский округ) — действующий градоначальник Федор Шишкин, гендиректора компании «Тобольскстроймеханизация» Владимира Майера (Тобольский округ) — директор управления по взаимодействию с органами государственной власти «ЗапСибНефтехима» Елена Бельская.

Господин Девайкин подчеркнул, что намерен решить проблемные вопросы транспорта и дорог, школ и медицины, которые стали, господин Шишкин пообещал усилить привлечение молодежи на производство, госпожа Бельская — оснастить необходимым оборудованием учреждения здравоохранения и устранить дефицит кадров.

От планов идти на выборы отказался и экс-советник губернатора Владимир Ульянов, который избирался в Тюменскую областную думу с 2011 года. Его Казанский округ был упразднен в октябре 2025 года в результате перенарезки из-за снижения числа жителей на территории, однако в то же время создан новый — Южный в Тюмени. От него намерен избраться действующий депутат Роман Чуйко, который в 2021 году получил место в областной думе по партсписку.

Участвовать в праймериз также не стали пять парламентариев от ХМАО. Бывший первый заместитель директора управления по делам администрации Нефтеюганского района Игорь Винников (Ханты-Мансийский округ) и гендиректор компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский (Сургутский округ №10) заявили о планах избраться в думу Югры, бывший заместитель начальника управления «Быстринскнефть» по социальным вопросам Валерий Голодюк (Сургутский округ №11) — в думу Сургута. Их места рассчитывают занять бывший заместитель министра сельского хозяйства России, сын вице-спикера думы ХМАО Павел Семенов, главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов и заместитель начальника управления «Лянторнефть» по экономическим вопросам Александр Зимин соответственно.

Господин Семенов пообещал поддерживать традиционные ценности и сделать Югру «лучшим местом для жизни», господин Карнаухов — добиться «достойных условий жизни», господин Зимин — продолжать строить школы в «непростой экономической ситуации».

Вовсе от участия в выборах отказались заместитель гендиректора по экономике компании «Газпром трансгаз Югорск» Юрий Холманский (Югорский округ) и заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы в Нефтеюганской окружной клинической больнице Владимир Ермолаев (по списку). Их мандаты намерены получить участник СВО Андрей Станкин и главный федеральный инспектор по Тюменской области в аппарате полномочного представителя президента в УрФО Дмитрий Кузьменко соответственно. Господин Кузьменко подчеркнул, что усилит контроль за потоком мигрантов и борьбу с коррупцией. «Плата за рабочие руки не должна порождать мигрантские гетто, размывание традиционных ценностей, языка и культуры наших народов»,— добавил он.

Не стали подавать документы и два депутата областной думы от Ямала — гендиректор компании «Ямалтрансстрой» Игорь Нак и директор благотворительного фонда поддержки детей ЯНАО «Ямине» Дмитрий Фролов. Вместо них избраться по списку планирует заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда.

«Весь мой трудовой путь направлен на защиту прав жителей сначала Надыма, затем всего Ямала, а сейчас УрФО. Мой опыт будет полезен для развития регионов»,— заверил чиновник.

Конкуренцию им и действующим депутатам Тюменской областной думы за мандаты планируют также составить 66 работников государственных и муниципальных учреждений, 33 сотрудника компаний, 23 участника СВО, 16 сотрудников школ, 13 предпринимателей, восемь работников сферы здравоохранения, депутаты гордумы Тюмени Владимир Сбитнев и Есенгалий Ибраев, депутат Госдумы Вадим Шувалов, член Совета федерации Дмитрий Горицкий и вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских (все по списку). Господин Шувалов отметил, что в случае избрания намерен продвигать в региональном парламенте реализацию проекта северного широтного пути для «повышения стабильности экономики», господин Горицкий — приумножить доходы Тюменской области, госпожа Кузнечевских — усилить поддержку участников СВО.

В единственном одномандатном округе (Нижневартовском №14), где победу на выборах в 2021 году одержал коммунист Олег Гальченко, попытается избраться от «Единой России» олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов. Кандидат пообещал югорчанам в случае получения мандата сделать спорт для них более доступным и сделать большее число занятий бесплатными.

Обновление состава депутатов Тюменской областной думы от «Единой России» почти на одну треть не скажется на изменении характера работы регионального парламента, считает политолог Александр Безделов. Эксперт напомнил, что все созывы представительного органа «были настроены на взаимодействие с исполнительной властью».

«В Тюменской областной думе существуют свои традиции, которые заключаются в том, что радикальные депутаты туда никогда не попадали»,— отметил господин Безделов.

Василий Алексеев