На праймериз ЕР в Тюменскую областную думу победили 26 действующих депутатов

По итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу действующие депутаты регионального парламента одержали победу в 15 одномандатных округах из 24, следует из данных на сайте объединения. В десятку кандидатов списков претендентов от юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вошли 11 парламентариев: девять из них заняли с первого по пятое места, двое — с шестое по десятое.

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ЯНАО

В одномандатных округах ЕР представят:

В Салехардском округе №1 — депутат одного созыва, экс-замдиректора центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова (получила 6 692 голоса). Ее ближайший оппонент, фельдшер общебольничного персонала отделения скорой медицинской помощи в Салехардской окружой клинической больнице Виктория Собянина набрала 2 146 голосов;

— депутат одного созыва, экс-замдиректора центра культуры и спорта «Геолог» (получила 6 692 голоса). Ее ближайший оппонент, фельдшер общебольничного персонала отделения скорой медицинской помощи в Салехардской окружой клинической больнице Виктория Собянина набрала 2 146 голосов; В Надымском округе №2 — депутат одного созыва, заместитель гендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» Дмитрий Плотников (7 051). Его ближайший соперник, заведующий в детском саду «Северная сказка» Татьяна Бурцева взяла 3 811 голосов;

— депутат одного созыва, заместитель гендиректора по общим вопросам «Управляющей коммунальной компании» (7 051). Его ближайший соперник, заведующий в детском саду «Северная сказка» Татьяна Бурцева взяла 3 811 голосов; В Ноябрьском округе №3 — депутат одного созыва, бывший заместитель губернатора Александр Мажаров (5 228). Его ближайший оппонент, начальник отдела в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии Ноябрьска Дмитрий Каращук получил 2 766 голосов;

— депутат одного созыва, бывший заместитель губернатора (5 228). Его ближайший оппонент, начальник отдела в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии Ноябрьска Дмитрий Каращук получил 2 766 голосов; В Пуровском округе №4 — генеральный директор «Пуровской мясной компании» Ренат Пяк (5 097). Его ближайший соперник, акушерка женской консультации поликлиники в Тарко-Салинской центральной районной больнице Елена Макарова набрала 2 459 голосов.

В первую десятку кандидатов регионального списка кандидатов ЕР вошли:

Депутат пяти созывов, бывший вице-губернатор, действующий спикер Фуат Сайфитдинов (11 054);

(11 054); Депутат одного созыва, бывшая вице-губернатор Ирина Соколова (8 628);

(8 628); Заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда (7 539);

(7 539); Депутат одного созыва, начальник отдела реализации программ школы «Ямолод» Денис Ващенко (6 444);

(6 444); Директор Городского краеведческого музея в Приуральском районе, депутат местной думы Анастасия Шкляр (6 179);

(6 179); Начальник отдела студии «Кругозор» в ноябрьском телевизионном информационном агентстве «МИГ», депутат думы Ноябрьска Сергей Валько (5 820);

(5 820); Директор предприятия по забою оленей и переработке продукции «Ямальские олени», депутат думы Ямальского района Евгений Мальцев (5 498);

(5 498); Директор пуровской районной спортивной школы олимпийского резерва «Факел», депутат думы Приуральского района Мария Елесина (5 285);

(5 285); Ведущий инженер по метрологии в отделе Чаяндинского нефтегазопромыслового управления компании «Газпром добыча Ноябрьск» Владислав Блинов (4 840);

(4 840); Начальник отдела в управлении культуры мэрии Муравленко Виктория Болих (3 430).

ХМАО

В одномандатных округах ЕР представят:

В Югорском округе №5 — участник специальной военной операции (СВО) Андрей Станкин (8 362). Его ближайший оппонент, начальник смены на территориально-производственном предприятии «Урайнефтегаз» Олег Пешков получил 2 928 голосов;

— участник специальной военной операции (СВО) (8 362). Его ближайший оппонент, начальник смены на территориально-производственном предприятии «Урайнефтегаз» Олег Пешков получил 2 928 голосов; В Няганьском округе №6 — депутат двух созывов, экс-мэр Нягани Владимир Нефедьев (9 161). Его ближайший соперник, участник СВО Аркадий Брюханов набрал 2 022 голоса;

— депутат двух созывов, экс-мэр Нягани (9 161). Его ближайший соперник, участник СВО Аркадий Брюханов набрал 2 022 голоса; В Ханты-Мансийском округе №7 — бывший заместитель министра сельского хозяйства России, сын вице-спикера думы ХМАО, директор компании «Севертранссервис» Павел Семенов (10 420). Его ближайший оппонент, начальник отдела в Центре социальной и культурной адаптации иностранных граждан «Дома народов Югры» Сергей Чистяков взял 5 436 голосов;

— бывший заместитель министра сельского хозяйства России, сын вице-спикера думы ХМАО, директор компании «Севертранссервис» (10 420). Его ближайший оппонент, начальник отдела в Центре социальной и культурной адаптации иностранных граждан «Дома народов Югры» Сергей Чистяков взял 5 436 голосов; В Нефтеюганском округе №8 — депутат одного созыва, экс-руководитель регионального исполкома ЕР Александр Зеленский (8 155). Его ближайший соперник, заместитель директора управления по делам администрации Нефтеюганского района Наталия Ковалева получила 3 152 голоса;

— депутат одного созыва, экс-руководитель регионального исполкома ЕР (8 155). Его ближайший соперник, заместитель директора управления по делам администрации Нефтеюганского района Наталия Ковалева получила 3 152 голоса; В Сургутском округе №9 — депутат трех созывов, бывший первый заместитель главы Сургутского района Галина Резяпова (6 127). Ее ближайший оппонент, инструктор по спорту в центре специальной подготовки «Сибирский легион» Вера Федотова набрала 2 704 голоса;

— депутат трех созывов, бывший первый заместитель главы Сургутского района (6 127). Ее ближайший оппонент, инструктор по спорту в центре специальной подготовки «Сибирский легион» Вера Федотова набрала 2 704 голоса; В Сургутском округе №10 — главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов (6 959). Его ближайший соперник, ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в нефтегазодобывающем управлении «Федоровскнефть» компании «Сургутнефтегаз» Олег Тарасов взял 3 185 голосов;

— главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Сургут» (6 959). Его ближайший соперник, ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в нефтегазодобывающем управлении «Федоровскнефть» компании «Сургутнефтегаз» Олег Тарасов взял 3 185 голосов; В Сургутском округе №11 — заместитель начальника управления «Лянторнефть» по экономическим вопросам Александр Зимин (8 680). Его ближайший оппонент, тренер-преподаватель в школе олимпийского резерва «Олимп» Максим Белов получил 2 859 голосов;

— заместитель начальника управления «Лянторнефть» по экономическим вопросам (8 680). Его ближайший оппонент, тренер-преподаватель в школе олимпийского резерва «Олимп» Максим Белов получил 2 859 голосов; В Когалымском округе №12 — депутат четырех созывов, экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме Инна Лосева (15 619). Ее ближайший соперник, главный геолог производственного предприятия по бурению скважин компании «Спецпромсервис» Юрий Шангареев набрал 2 254 голоса;

— депутат четырех созывов, экс-директор филиала ТюмГНГУ в Когалыме (15 619). Ее ближайший соперник, главный геолог производственного предприятия по бурению скважин компании «Спецпромсервис» Юрий Шангареев набрал 2 254 голоса; В Нижневартовском округе №13 — депутат одного созыва, экс-мэр Мегиона Анатолий Чепайкин (6 336). Его ближайший оппонент, заведующий отделом в службе инженерно-технического обеспечения в Дворце искусств Артем Галактионов взял 2 546 голосов;

— депутат одного созыва, экс-мэр Мегиона (6 336). Его ближайший оппонент, заведующий отделом в службе инженерно-технического обеспечения в Дворце искусств Артем Галактионов взял 2 546 голосов; В Нижневартовском округе №14 — олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов (7 771). Его ближайший соперник, заведующая сектором развития в Нижневартовском краеведческом музее Яна Гребнева получила 1 776 голосов.

В первую десятку кандидатов регионального списка кандидатов ЕР вошли:

Депутат Госдумы, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов (51 409);

(51 409); Депутат одного созыва, бывший депутат думы ХМАО двух созывов Надежда Алексеева (48 373);

(48 373); Главный федеральный инспектор по Тюменской области в аппарате полномочного представителя президента в УрФО Дмитрий Кузьменко (44 213);

(44 213); Депутат двух созывов, бывший глава Березовского района Владимир Фомин (43 620);

(43 620); Депутат трех созывов, председатель Западно-Сибирской ассоциации строителей Вячеслав Танкеев (41 081);

(41 081); Главный инженер спортивной школы «Арена» Сергей Абрамов (13 817);

(13 817); Старший методист в средней школе №3 в Нягани Дарья Богданова (10 582);

(10 582); Главный специалист отдела в управления департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района Александр Черкашин (9 787);

(9 787); Социальный педагог школе №6 в Нягани Ирина Юровских (9 744);

(9 744); Директор Музея истории и этнографии в Югорске Оксана Шубина (9 195).

Юг Тюменской области

В одномандатных округах ЕР представят:

В Тобольском округе №15 — директор управления по взаимодействию с органами государственной власти «ЗапСибНефтехима», депутат думы Тобольска Елена Бельская (10 011 голосов). Ее ближайший оппонент, участник СВО Виталий Бронников набрал 2 613 голосов;

— директор управления по взаимодействию с органами государственной власти «ЗапСибНефтехима», депутат думы Тобольска (10 011 голосов). Ее ближайший оппонент, участник СВО Виталий Бронников набрал 2 613 голосов; В Ярковском округе №16 — депутат думы одного созыва, экс-советник губернатора Александр Анохин (6 244). Его ближайший соперник, учитель школы в поселке Березовка, депутат думы Нижней Тавды Анна Новацкая взяла 1 975 голосов;

— депутат думы одного созыва, экс-советник губернатора (6 244). Его ближайший соперник, учитель школы в поселке Березовка, депутат думы Нижней Тавды Анна Новацкая взяла 1 975 голосов; В Тюменском округе №17 — депутат думы двух созывов, бывший директор компании «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко (8 121). Ее ближайший оппонент, директор школы №1 в Тюменском округе Ирина Маслова получила 2 739 голосов;

— депутат думы двух созывов, бывший директор компании «ПРОДО Тюменский бройлер» (8 121). Ее ближайший оппонент, директор школы №1 в Тюменском округе Ирина Маслова получила 2 739 голосов; В Центральном округе Тюмени №18 — депутат четырех созывов, президент управляющей компании «Автоград» Алексей Салмин (7 013). Его ближайший соперник, участник СВО Владислав Чикунов набрал 3 822 голоса;

— депутат четырех созывов, президент управляющей компании «Автоград» (7 013). Его ближайший соперник, участник СВО Владислав Чикунов набрал 3 822 голоса; В Ленинском округе Тюмени №19 — депутат трех созывов, бывший глава Тюмени — председатель гордумы Сергей Медведев (5 545). Его ближайший оппонент, студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Даниэль Егоров взял 2 787 голосов;

— депутат трех созывов, бывший глава Тюмени — председатель гордумы (5 545). Его ближайший оппонент, студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Даниэль Егоров взял 2 787 голосов; В Калининском округе Тюмени №20 — депутат одного созыва, директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев (4 893). Его ближайший соперник, безработный Андрей Афанасьев получил 2 458 голосов;

— депутат одного созыва, директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» (4 893). Его ближайший соперник, безработный Андрей Афанасьев получил 2 458 голосов; В Южном округе Тюмени №21 — депутат одного созыва, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Роман Чуйко (6 303). Его ближайший соперник, заведующий испытательной лабораторией — медицинский физик в многопрофильном клиническом медицинском центре «Медицинский город» Сергей Кудрявцев набрал 5 797 голосов;

— депутат одного созыва, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (6 303). Его ближайший соперник, заведующий испытательной лабораторией — медицинский физик в многопрофильном клиническом медицинском центре «Медицинский город» Сергей Кудрявцев набрал 5 797 голосов; В Восточном округе Тюмени №22 — депутат гордумы Тюмени, гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин (7 092). Его ближайший оппонент, педагог-организатор Центра туризма и экологии в дворце творчества и спорта «Пионер» Тимур Гайнуллин взял 3 604 голоса;

— депутат гордумы Тюмени, гендиректор «Сибинформбюро» (7 092). Его ближайший оппонент, педагог-организатор Центра туризма и экологии в дворце творчества и спорта «Пионер» Тимур Гайнуллин взял 3 604 голоса; В Ишимском округе №23 — мэр Ишима с 2012 года Федор Шишкин (12 968). Его ближайший соперник, директор спортивной школы Ишима Владислав Фадеев получил 1 909 голосов;

— мэр Ишима с 2012 года (12 968). Его ближайший соперник, директор спортивной школы Ишима Владислав Фадеев получил 1 909 голосов; В Заводоуковском округе №24 — депутат трех созывов, экс-глава Ишимского района, бывший заместитель губернатора Владимир Ковин (11 203). Его ближайший оппонент, депутат думы Заводоуковска, предприниматель Александр Ильин набрал 2 527 голосов;

В первую десятку кандидатов регионального списка кандидатов ЕР вошли:

Депутат четырех созывов, руководитель фракции ЕР Андрей Артюхов (51 508);

(51 508); Депутат одного созыва, бывший первый заместитель губернатора Наталья Шевчик (36 024);

(36 024); Депутат Тюменской городской думы, участник СВО Олег Ямпольский (24 813);

(24 813); Депутат двух созывов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов (23 633);

(23 633); Вице-губернатор с 2022 года Ольга Кузнечевских (22 500);

(22 500); Депутат двух созывов, руководитель исполкома тюменского реготделения ЕР Ольга Швецова (21 437);

(21 437); Член Совета федерации Дмитрий Горицкий (19 510);

(19 510); Депутат двух созывов, директор международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров (17 704);

(17 704); Депутат Тюменской городской думы, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Владимир Сбитнев (16 664);

(16 664); Председатель думы Тобольска Михаил Никитин (12 903).

Голосование за участников праймериз проходило с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах состоится в июне. Основное голосование за претендентов в депутаты Тюменской областной думы VIII созыва пройдет с 18 по 20 сентября. По итогам выборов в 2021 году кандидаты от ЕР одержали победу в 23 одномандатных округах из 24 и получили 15 мандатов по партийному списку. Единственным представителем парламентской оппозиции, одержавшим победу в одномандатном округе, стал коммунист Олег Гальченко, остальные девять мест по партспискам получили четыре представителя от ЛДПР, три — от КПРФ, два — от «Справедливой России».

За время регистрации кандидатов на праймериз по отбору кандидатов на выборы в думу ХМАО с 11 марта до 14 мая зарегистрировалось 266 человек. За 24 мандата, разыгрываемых по одномандатным округам, соревновались 146 человек, за право занят одно из 24 мест в региональном парламенте по партийному списку — 120 претендентов.

Подробнее об основных претендентах на мандаты и их обещаниях — в материале «Депутаты пересчитались».

Василий Алексеев