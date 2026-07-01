В свердловской Кушве отремонтировали около 47 объектов после смерча

В Кушве (Свердловская область) отремонтировали 47 объектов, пострадавших в результате смерча. Работы ведутся на 22 жилых домах, еще 59 – готовят к ремонту. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Порядка 160 строителей продолжают восстанавливать крыши на пострадавших домах. Одновременно идет расчистка территорий: из города вывезено более 400 кубометров распиленных деревьев, расчищено шесть кварталов. Ежедневно спецмашины делают около 200 рейсов для вывоза мусора.

Газоснабжение восстановлено на 52 объектах из 76. Электроснабжение восстановлено на 515 из 570 объектов.

Все обратившиеся граждане уже получили муниципальную единовременную материальную помощь.

Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек. На следующий день после смерча город столкнулся с новой проблемой: из-за подъема уровня воды в реке улицы Кушвы затопило. Из регионального резервного фонда выделили 31,3 млн руб. на первоначальные выплаты пострадавшим. В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А.

Подробнее о смерче и разрушениях — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет»

Полина Бабинцева