Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко навал ситуацию с расселением и сносом аварийного жилья критической

Ситуация с расселением и сносом аварийного жилья в Саратовской области «носит критический характер», рассказал «Ъ — Средняя Волга» прокурор региона Сергей Филипенко. По его словам, проблема связана со старостью домов, построенных еще в СССР, нехваткой денег и медленной работой чиновников.

Сергей Филипенко рассказал о сносе аварийных домов в Саратове

Фото: прокуратура Саратовской области Сергей Филипенко рассказал о сносе аварийных домов в Саратове

Сейчас в области больше 1,7 тыс. многоквартирных домов признаны аварийными. Большинство из них стоят в Саратове. Около 17 тыс. человек ждут своего расселения. Еще несколько сотен домов не имеют официального статуса аварийных, но находятся в ветхом состоянии.

Прокурор рассказал, что с начала года надзор нашел больше 2 тыс. нарушений жилищного законодательства. Они через суд заставляют чиновников признавать дома аварийными, ускорять расселение и выплачивать деньги людям. «Муниципалитеты признают дома аварийными, устанавливают сроки их расселения и сноса, а затем сами чиновники эти сроки и нарушают»,— рассказал прокурор.

Часто дома не признают аварийными по документам, хотя на самом деле они такие есть. «Органы местного самоуправления не только сами не инициируют этот вопрос, но и не информируют жителей», рассказал прокурор. Надзор разъясняет людям порядок действий и обращается в суды. С начала года они направили уже 14 исков с требованием к администрации признать дома аварийными.

Прокуроры каждую неделю выходят на стройки. «Благодаря надзорному сопровождению таких работ, за последние два года удалось построить и ввести в эксплуатацию 60 многоквартирных домов»,— рассказал Сергей Филипенко. Почти 12 тыс. человек получили новое жилье или денежную компенсацию.

Прокуратура также борется с недобросовестными подрядчиками. В этом году проверка выявила нарушения в работе МКУ «Капитальное строительство» и АО «Саратовоблжилстрой». Обнаружили многочисленные дефекты в построенных домах. Работы приняли и оплатили. Ущерб бюджету составил около 1.7 млн руб. Материалы передали в следственные органы.

Пустующие аварийные дома угрожают безопасности людей и портят облик города. «Неустойчивое состояние несущих конструкций несет реальную угрозу причинения вреда», уверен прокурор. С начала года надзор подал в суд иски о сносе около 40 расселенных домов. Доступ к более чем 100 зданиям ограничили. Более сотни домов уже снесли.

Прокуратура проинформировала губернатора Романа Бусаргина о низких темпах сноса. После этого Саратову дополнительно выделили около 50 млн руб. на эти цели. Работу продолжат до полного решения проблемы.