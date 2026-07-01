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Сыну Плющенко разрешили выступать за Азербайджан

Фигурист Александр Плющенко получил от Международного союза конькобежцев официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Александр Плющенко

Александр Плющенко

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Александр Плющенко

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Спортсмен получил специальный документ Clearance Certificate в среду. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявлял, что 13-летний Александр Плющенко имеет азербайджанский паспорт.

Ранее сообщалось, что спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. В России Плющенко-младший выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших внутренних соревнованиях.

В мае министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал переход Александра Плющенко под флаг другой страны. По словам господина Дегтярева, он относится к этому негативно, но понимает, что такое решение — «личное дело каждого».

Фотогалерея

Жизнь и спортивные успехи Евгения Плющенко

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Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в поселке Джамку Хабаровского края. Когда мальчику исполнилось четыре года, его семья переехала в Волгоград, где он начал заниматься фигурным катанием. В 11 лет, после закрытия в городе ледовой арены, он поступил в детско-юношескую спортивную школу в Санкт-Петербурге

Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в поселке Джамку Хабаровского края. Когда мальчику исполнилось четыре года, его семья переехала в Волгоград, где он начал заниматься фигурным катанием. В 11 лет, после закрытия в городе ледовой арены, он поступил в детско-юношескую спортивную школу в Санкт-Петербурге

Фото: страница Евгения Плющенко в соцсети

После триумфального выступления Плющенко на юниорском чемпионате мира в Южной Корее в 1997 году фигуристом заинтересовались спортивные специалисты и пресса — он стал самым молодым победителем соревнований за всю их историю. А уже через год он попал на взрослый турнир: от участия в чемпионате мира отказался Илья Кулик и вместо него в США отправился Плющенко, сенсационно занявший там третье место &lt;br>На фото: с тренером Алексеем Мишиным

После триумфального выступления Плющенко на юниорском чемпионате мира в Южной Корее в 1997 году фигуристом заинтересовались спортивные специалисты и пресса — он стал самым молодым победителем соревнований за всю их историю. А уже через год он попал на взрослый турнир: от участия в чемпионате мира отказался Илья Кулик и вместо него в США отправился Плющенко, сенсационно занявший там третье место
На фото: с тренером Алексеем Мишиным

Фото: страница Евгения Плющенко в соцсети

На Кубке России в 2002 году Евгений Плющенко стал первым фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп—тройной тулуп—тройной риттбергер. Кроме того, первым среди мужчин он выполнил вращение бильманн, каскад тройной аксель-ойлер — тройной флип. Первым фигурист также прыгнул каскад 4-3-2, который получил название «каскад Плющенко», и исполнил сложное вращение — «кольцо Плющенко»

На Кубке России в 2002 году Евгений Плющенко стал первым фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп—тройной тулуп—тройной риттбергер. Кроме того, первым среди мужчин он выполнил вращение бильманн, каскад тройной аксель-ойлер — тройной флип. Первым фигурист также прыгнул каскад 4-3-2, который получил название «каскад Плющенко», и исполнил сложное вращение — «кольцо Плющенко»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) Евгений Плющенко завоевал серебряную медаль, уступив первое место своему главному конкуренту — Алексею Ягудину

На зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) Евгений Плющенко завоевал серебряную медаль, уступив первое место своему главному конкуренту — Алексею Ягудину

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«В мире есть очень сильные люди, и мне бы тоже хотелось быть образцом для подражания»&lt;br> Четыре года спустя, после ухода Ягудина из спорта, Евгений Плющенко стал золотым призером Олимпийских игр в Турине (Италия)

«В мире есть очень сильные люди, и мне бы тоже хотелось быть образцом для подражания»
Четыре года спустя, после ухода Ягудина из спорта, Евгений Плющенко стал золотым призером Олимпийских игр в Турине (Италия)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мне поступает много предложений от китайцев, американцев, европейцев. Они предлагают тренировать их спортсменов. И я не скрою, у меня есть большое желание заняться этим. Но я не хочу уезжать из страны. Я считаю, что с моим опытом и моим патриотизмом я должен остаться здесь и развивать этот вид спорта в России, чтобы продвигать наших спортсменов на мировой уровень» &lt;br>На фото: Евгений Плющенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным (справа) после Олимпиады в Турине

«Мне поступает много предложений от китайцев, американцев, европейцев. Они предлагают тренировать их спортсменов. И я не скрою, у меня есть большое желание заняться этим. Но я не хочу уезжать из страны. Я считаю, что с моим опытом и моим патриотизмом я должен остаться здесь и развивать этот вид спорта в России, чтобы продвигать наших спортсменов на мировой уровень»
На фото: Евгений Плющенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным (справа) после Олимпиады в Турине

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В период с 1999 по 2006 год Евгений Плющенко трижды становился обладателем титула чемпиона мира и семь раз — чемпиона России

В период с 1999 по 2006 год Евгений Плющенко трижды становился обладателем титула чемпиона мира и семь раз — чемпиона России

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Спортсмены делятся на 2 категории: одним нравится выступать на показательных выступлениях, другим — соревноваться. Первых — 80 процентов. Я люблю адреналин, кураж, когда оценивают судьи. Люблю злостный характер борьбы, настрой перед соревнованиями»

«Спортсмены делятся на 2 категории: одним нравится выступать на показательных выступлениях, другим — соревноваться. Первых — 80 процентов. Я люблю адреналин, кураж, когда оценивают судьи. Люблю злостный характер борьбы, настрой перед соревнованиями»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В 2008 году трехминутный номер Димы Билана с венгерским скрипачом Эдвином Мартоном «Believe» на «Евровидении» сопровождался выступлением Евгения Плющенко. Для фигуриста на сцене была установлена небольшая передвижная площадка с пластиковым льдом. Тогда же Россия единственный раз выиграла музыкальный конкурс

В 2008 году трехминутный номер Димы Билана с венгерским скрипачом Эдвином Мартоном «Believe» на «Евровидении» сопровождался выступлением Евгения Плющенко. Для фигуриста на сцене была установлена небольшая передвижная площадка с пластиковым льдом. Тогда же Россия единственный раз выиграла музыкальный конкурс

Фото: Коммерсантъ / Олег Буханов  /  купить фото

В 2007 году, во время подготовки к «Евровидению-2008», Плющенко познакомился со своей нынешней супругой Яной Рудковской (на фото), которая была продюсером Димы Билана. Они поженились в 2009-м, а через четыре года у них родился сын Саша. В 2020 году на свет появился их второй сын Арсений. Спортсмен до это уже был женат на Марии Ермак, брак продлился менее трех лет. У пары есть сын Егор

В 2007 году, во время подготовки к «Евровидению-2008», Плющенко познакомился со своей нынешней супругой Яной Рудковской (на фото), которая была продюсером Димы Билана. Они поженились в 2009-м, а через четыре года у них родился сын Саша. В 2020 году на свет появился их второй сын Арсений. Спортсмен до это уже был женат на Марии Ермак, брак продлился менее трех лет. У пары есть сын Егор

Фото: Коммерсантъ / Петр Никитин

«Я всегда нуждался в женщине, которая бы направляла меня, стала бы моим вдохновением. В молодости этим занималась моя мать, теперь — Яна»

«Я всегда нуждался в женщине, которая бы направляла меня, стала бы моим вдохновением. В молодости этим занималась моя мать, теперь — Яна»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 2009-м, после трехлетней паузы в карьере, Евгений Плющенко вернулся в большой спорт. В 2010 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере

В 2009-м, после трехлетней паузы в карьере, Евгений Плющенко вернулся в большой спорт. В 2010 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я вообще никогда не забываю, какой ценой мне досталось то, что я имею сейчас. В моей жизни были самые разные испытания: бедностью, славой, любовью»

«Я вообще никогда не забываю, какой ценой мне досталось то, что я имею сейчас. В моей жизни были самые разные испытания: бедностью, славой, любовью»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2012 году на национальном первенстве в Сочи Евгений Плющенко получил десятый титул сильнейшего фигуриста России. На чемпионат мира 2012 года спортсмен не поехал из-за травмы мениска, а в следующем году снялся с чемпионата Европы в Загребе из-за проблем со спиной. В 2013 году Плющенко провели операцию по замене межпозвоночного диска на искусственный

В 2012 году на национальном первенстве в Сочи Евгений Плющенко получил десятый титул сильнейшего фигуриста России. На чемпионат мира 2012 года спортсмен не поехал из-за травмы мениска, а в следующем году снялся с чемпионата Европы в Загребе из-за проблем со спиной. В 2013 году Плющенко провели операцию по замене межпозвоночного диска на искусственный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Восстановившись после операции, Евгений Плющенко решил принять участие в домашней Олимпиаде в Сочи, на которую отобрался по результатам контрольного проката в январе 2014 года. Сборная России по фигурному катанию выиграла командные соревнования, а Евгений Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом

Восстановившись после операции, Евгений Плющенко решил принять участие в домашней Олимпиаде в Сочи, на которую отобрался по результатам контрольного проката в январе 2014 года. Сборная России по фигурному катанию выиграла командные соревнования, а Евгений Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

13 февраля 2014 года Евгений Плющенко должен был представлять Россию на Олимпиаде в одиночном катании, однако снялся перед началом соревнований из-за проблем со спиной во время разминки, тогда же он впервые заявил о желании уйти из профессионального спорта

13 февраля 2014 года Евгений Плющенко должен был представлять Россию на Олимпиаде в одиночном катании, однако снялся перед началом соревнований из-за проблем со спиной во время разминки, тогда же он впервые заявил о желании уйти из профессионального спорта

Фото: Reuters

Вскоре Плющенко сообщил о намерении выступить на Олимпиаде-2018. Но 31 марта 2017 года фигурист официально объявил о завершении спортивной карьеры. По словам спортсмена, это решение он принял еще год назад после перенесенной операции на шее. «Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго»,— заявил он. Однако, как уточнил спортсмен, теперь, после 15 перенесенных операций ему сложно будет выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее

Вскоре Плющенко сообщил о намерении выступить на Олимпиаде-2018. Но 31 марта 2017 года фигурист официально объявил о завершении спортивной карьеры. По словам спортсмена, это решение он принял еще год назад после перенесенной операции на шее. «Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго»,— заявил он. Однако, как уточнил спортсмен, теперь, после 15 перенесенных операций ему сложно будет выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее

Фото: РИА Новости

В ходе президентских выборов 2018 года Евгений Плющенко вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. В июне 2020 года фигурист снялся в рекламном ролике о поправках в Конституцию&lt;br> На фото: фигурист Евгений Плющенко (слева) и президент России Владимир Путин после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

В ходе президентских выборов 2018 года Евгений Плющенко вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. В июне 2020 года фигурист снялся в рекламном ролике о поправках в Конституцию
На фото: фигурист Евгений Плющенко (слева) и президент России Владимир Путин после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Евгений Плющенко увлекается теннисом, хоккеем, кикбоксингом и другими видами спорта

Евгений Плющенко увлекается теннисом, хоккеем, кикбоксингом и другими видами спорта

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2017 году Плющенко открыл собственную школу фигурного катания «Ангелы Плющенко». С 2020 года спортсмен является одним из тренеров сборной России по фигурному катанию

В 2017 году Плющенко открыл собственную школу фигурного катания «Ангелы Плющенко». С 2020 года спортсмен является одним из тренеров сборной России по фигурному катанию

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2015 года Евгений Плющенко ставит собственные ледовые шоу, продюсером которых является его супруга Яна Рудковская. В постановке «Золушка» фигурист выступил вместе с сыном Александром&lt;br> На фото: фигурист Евгений Плющенко, его жена Яна Рудковская и их сыновья Александр (слева) и Арсений после ледового шоу «Щелкунчик»

С 2015 года Евгений Плющенко ставит собственные ледовые шоу, продюсером которых является его супруга Яна Рудковская. В постановке «Золушка» фигурист выступил вместе с сыном Александром
На фото: фигурист Евгений Плющенко, его жена Яна Рудковская и их сыновья Александр (слева) и Арсений после ледового шоу «Щелкунчик»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С футболистом Александром Мостовым на турнире по паделу Bosco Padel Cup в Лужниках, 2025 год

С футболистом Александром Мостовым на турнире по паделу Bosco Padel Cup в Лужниках, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Евгений Плющенко и Александр Мостовой на награждении победителей турнира по паделу Bosco Padel Cup в Лужниках, 2025 год

Евгений Плющенко и Александр Мостовой на награждении победителей турнира по паделу Bosco Padel Cup в Лужниках, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Тренеры по фигурному катанию Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе во время просмотра короткой программы сборной России по фигурному катанию в спорткомплексе «Юбилейный»

Тренеры по фигурному катанию Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе во время просмотра короткой программы сборной России по фигурному катанию в спорткомплексе «Юбилейный»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

С певцом Стасом Михайловым перед встречей президента России Владимира Путина с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента России, в Андреевском зале Кремля, 2024 год

С певцом Стасом Михайловым перед встречей президента России Владимира Путина с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента России, в Андреевском зале Кремля, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фигурист на собрании группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России в концертном зале «Зарядье», 2023 год

Фигурист на собрании группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России в концертном зале «Зарядье», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

С подопечной, фигуристкой Софьей Муравьевой на чемпионате России по фигурному катанию на стадионе «Платинум арена», 2022 год

С подопечной, фигуристкой Софьей Муравьевой на чемпионате России по фигурному катанию на стадионе «Платинум арена», 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Под руководством Евгения Плющенко Софья Муравьева завоевала серебро и бронзу чемпионата России

Под руководством Евгения Плющенко Софья Муравьева завоевала серебро и бронзу чемпионата России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгений Плющенко с певицей Maruv на вручении премии «Женщина года 2019» по версии журнала Glamour

Евгений Плющенко с певицей Maruv на вручении премии «Женщина года 2019» по версии журнала Glamour

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в поселке Джамку Хабаровского края. Когда мальчику исполнилось четыре года, его семья переехала в Волгоград, где он начал заниматься фигурным катанием. В 11 лет, после закрытия в городе ледовой арены, он поступил в детско-юношескую спортивную школу в Санкт-Петербурге

Фото: страница Евгения Плющенко в соцсети

После триумфального выступления Плющенко на юниорском чемпионате мира в Южной Корее в 1997 году фигуристом заинтересовались спортивные специалисты и пресса — он стал самым молодым победителем соревнований за всю их историю. А уже через год он попал на взрослый турнир: от участия в чемпионате мира отказался Илья Кулик и вместо него в США отправился Плющенко, сенсационно занявший там третье место
На фото: с тренером Алексеем Мишиным

Фото: страница Евгения Плющенко в соцсети

На Кубке России в 2002 году Евгений Плющенко стал первым фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп—тройной тулуп—тройной риттбергер. Кроме того, первым среди мужчин он выполнил вращение бильманн, каскад тройной аксель-ойлер — тройной флип. Первым фигурист также прыгнул каскад 4-3-2, который получил название «каскад Плющенко», и исполнил сложное вращение — «кольцо Плющенко»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) Евгений Плющенко завоевал серебряную медаль, уступив первое место своему главному конкуренту — Алексею Ягудину

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«В мире есть очень сильные люди, и мне бы тоже хотелось быть образцом для подражания»
Четыре года спустя, после ухода Ягудина из спорта, Евгений Плющенко стал золотым призером Олимпийских игр в Турине (Италия)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Мне поступает много предложений от китайцев, американцев, европейцев. Они предлагают тренировать их спортсменов. И я не скрою, у меня есть большое желание заняться этим. Но я не хочу уезжать из страны. Я считаю, что с моим опытом и моим патриотизмом я должен остаться здесь и развивать этот вид спорта в России, чтобы продвигать наших спортсменов на мировой уровень»
На фото: Евгений Плющенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным (справа) после Олимпиады в Турине

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В период с 1999 по 2006 год Евгений Плющенко трижды становился обладателем титула чемпиона мира и семь раз — чемпиона России

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Спортсмены делятся на 2 категории: одним нравится выступать на показательных выступлениях, другим — соревноваться. Первых — 80 процентов. Я люблю адреналин, кураж, когда оценивают судьи. Люблю злостный характер борьбы, настрой перед соревнованиями»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В 2008 году трехминутный номер Димы Билана с венгерским скрипачом Эдвином Мартоном «Believe» на «Евровидении» сопровождался выступлением Евгения Плющенко. Для фигуриста на сцене была установлена небольшая передвижная площадка с пластиковым льдом. Тогда же Россия единственный раз выиграла музыкальный конкурс

Фото: Коммерсантъ / Олег Буханов  /  купить фото

В 2007 году, во время подготовки к «Евровидению-2008», Плющенко познакомился со своей нынешней супругой Яной Рудковской (на фото), которая была продюсером Димы Билана. Они поженились в 2009-м, а через четыре года у них родился сын Саша. В 2020 году на свет появился их второй сын Арсений. Спортсмен до это уже был женат на Марии Ермак, брак продлился менее трех лет. У пары есть сын Егор

Фото: Коммерсантъ / Петр Никитин

«Я всегда нуждался в женщине, которая бы направляла меня, стала бы моим вдохновением. В молодости этим занималась моя мать, теперь — Яна»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 2009-м, после трехлетней паузы в карьере, Евгений Плющенко вернулся в большой спорт. В 2010 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я вообще никогда не забываю, какой ценой мне досталось то, что я имею сейчас. В моей жизни были самые разные испытания: бедностью, славой, любовью»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2012 году на национальном первенстве в Сочи Евгений Плющенко получил десятый титул сильнейшего фигуриста России. На чемпионат мира 2012 года спортсмен не поехал из-за травмы мениска, а в следующем году снялся с чемпионата Европы в Загребе из-за проблем со спиной. В 2013 году Плющенко провели операцию по замене межпозвоночного диска на искусственный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Восстановившись после операции, Евгений Плющенко решил принять участие в домашней Олимпиаде в Сочи, на которую отобрался по результатам контрольного проката в январе 2014 года. Сборная России по фигурному катанию выиграла командные соревнования, а Евгений Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

13 февраля 2014 года Евгений Плющенко должен был представлять Россию на Олимпиаде в одиночном катании, однако снялся перед началом соревнований из-за проблем со спиной во время разминки, тогда же он впервые заявил о желании уйти из профессионального спорта

Фото: Reuters

Вскоре Плющенко сообщил о намерении выступить на Олимпиаде-2018. Но 31 марта 2017 года фигурист официально объявил о завершении спортивной карьеры. По словам спортсмена, это решение он принял еще год назад после перенесенной операции на шее. «Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго»,— заявил он. Однако, как уточнил спортсмен, теперь, после 15 перенесенных операций ему сложно будет выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее

Фото: РИА Новости

В ходе президентских выборов 2018 года Евгений Плющенко вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина. В июне 2020 года фигурист снялся в рекламном ролике о поправках в Конституцию
На фото: фигурист Евгений Плющенко (слева) и президент России Владимир Путин после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Евгений Плющенко увлекается теннисом, хоккеем, кикбоксингом и другими видами спорта

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2017 году Плющенко открыл собственную школу фигурного катания «Ангелы Плющенко». С 2020 года спортсмен является одним из тренеров сборной России по фигурному катанию

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2015 года Евгений Плющенко ставит собственные ледовые шоу, продюсером которых является его супруга Яна Рудковская. В постановке «Золушка» фигурист выступил вместе с сыном Александром
На фото: фигурист Евгений Плющенко, его жена Яна Рудковская и их сыновья Александр (слева) и Арсений после ледового шоу «Щелкунчик»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С футболистом Александром Мостовым на турнире по паделу Bosco Padel Cup в Лужниках, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Евгений Плющенко и Александр Мостовой на награждении победителей турнира по паделу Bosco Padel Cup в Лужниках, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Тренеры по фигурному катанию Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе во время просмотра короткой программы сборной России по фигурному катанию в спорткомплексе «Юбилейный»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

С певцом Стасом Михайловым перед встречей президента России Владимира Путина с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента России, в Андреевском зале Кремля, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фигурист на собрании группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России в концертном зале «Зарядье», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

С подопечной, фигуристкой Софьей Муравьевой на чемпионате России по фигурному катанию на стадионе «Платинум арена», 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Под руководством Евгения Плющенко Софья Муравьева завоевала серебро и бронзу чемпионата России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгений Плющенко с певицей Maruv на вручении премии «Женщина года 2019» по версии журнала Glamour

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана, что позволило ему получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU) для выступления на международной арене. 13-летний Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академии которого он тренируется. Его сын сменил спортивное гражданство на азербайджанское на пять лет, и таким образом отсидел карантин, поскольку в сезоне не принимал участия в соревнованиях.

Помимо Александра Плющенко, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также разрешила переход 18-летней фигуристке Веронике Жилиной под азербайджанский флаг. Однако совет ISU впоследствии отказал Веронике Жилиной в переходе под флаг Азербайджана. В отличие от Александра Плющенко, его отец Евгений Плющенко, когда-то сам ставший самым молодым победителем юниорского чемпионата мира, в 2020 году снялся в рекламном ролике о поправках в Конституцию РФ, а в период президентских выборов 2018 года вошел в движение Putin Team в поддержку Владимира Путина.

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