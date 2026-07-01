Сыну Плющенко разрешили выступать за Азербайджан
Фигурист Александр Плющенко получил от Международного союза конькобежцев официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Александр Плющенко
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Спортсмен получил специальный документ Clearance Certificate в среду. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявлял, что 13-летний Александр Плющенко имеет азербайджанский паспорт.
Ранее сообщалось, что спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. В России Плющенко-младший выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших внутренних соревнованиях.
В мае министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал переход Александра Плющенко под флаг другой страны. По словам господина Дегтярева, он относится к этому негативно, но понимает, что такое решение — «личное дело каждого».
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Жизнь и спортивные успехи Евгения Плющенко
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана, что позволило ему получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU) для выступления на международной арене. 13-летний Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академии которого он тренируется. Его сын сменил спортивное гражданство на азербайджанское на пять лет, и таким образом отсидел карантин, поскольку в сезоне не принимал участия в соревнованиях.
Помимо Александра Плющенко, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также разрешила переход 18-летней фигуристке Веронике Жилиной под азербайджанский флаг. Однако совет ISU впоследствии отказал Веронике Жилиной в переходе под флаг Азербайджана. В отличие от Александра Плющенко, его отец Евгений Плющенко, когда-то сам ставший самым молодым победителем юниорского чемпионата мира, в 2020 году снялся в рекламном ролике о поправках в Конституцию РФ, а в период президентских выборов 2018 года вошел в движение Putin Team в поддержку Владимира Путина.