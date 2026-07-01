Сыну Плющенко разрешили выступать за Азербайджан

Фигурист Александр Плющенко получил от Международного союза конькобежцев официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Плющенко

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Александр Плющенко

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Спортсмен получил специальный документ Clearance Certificate в среду. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявлял, что 13-летний Александр Плющенко имеет азербайджанский паспорт.

Ранее сообщалось, что спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. В России Плющенко-младший выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших внутренних соревнованиях.

В мае министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал переход Александра Плющенко под флаг другой страны. По словам господина Дегтярева, он относится к этому негативно, но понимает, что такое решение — «личное дело каждого».