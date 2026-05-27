Дегтярев раскритиковал переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал переход фигуриста Александра Плющенко под флаг Азербайджана. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Александр Юнашев.

«Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно»,— заявил господин Дегтярев. 21 мая двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что его сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Переход 13-летнего спортсмена был одобрен Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Отмечается, что он сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. В России Плющенко-младший выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших внутренних соревнованиях.

В феврале Михаил Дегтярев заявил, что спортсменам, перешедшим под флаг других стран, «нужно закрыть въезд в Россию и лишить всех званий». По его словам, «отказ от гражданства ради участия в международных соревнованиях — предательство в чистом виде».

