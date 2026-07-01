В банковской системе появился новый «Элемент»

Банк «Элемент», зарегистрированный в начале этой недели, судя по размеру уставного капитала, получит универсальную лицензию и право работать с физлицами. Последние годы активно регистрировались расчетные небанковские кредитные организации (РНКО), нацеленные в том числе на трансграничные операции. Эксперты считают, что этот тренд сохранится. Однако собственный банк целесообразно создавать с нуля, нежели приобретать действующий, но с наследием скрытых проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале недели Банк России зарегистрировал банк «Элемент» с уставным капиталом 3,6 млрд руб. Пока лицензию он не получил, но, исходя из статистики последних лет, это займет не больше месяца.

С учетом требований к минимальному размеру капитала (свыше 1 млрд руб.) банк претендует на универсальную лицензию, причем с запасом.

Лишь к 2030 году ЦБ собирается поднять этот минимум до 3 млрд руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем банка указан Вадим Логофет — управляющий партнер консалтинговой компании Gardiner Resources, который до этого был топ-менеджером в Юникредит-банке, Сведбанке и инвесткомпании «Сбербанк КИБ». Председателем правления банка «Элемент» является Ольга Юдакова, занимавшая ранее пост зампреда правления в банке МКБ.

Банк зарегистрирован по адресу: Большая Якиманка, д. 23, в котором до декабря прошлого года располагалась Ассоциация банков России. Как рассказал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков (на протяжении семи лет был вице-президентом ассоциации), в прошлом году команда бывших менеджеров МКБ купила это здание.

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«Судя по тому, что банк получил регистрационный номер, его владельцам и топ-менеджерам удалось убедить ЦБ, что бизнес-план реален, а это возможно только в том случае, если есть не только готовая команда менеджеров, но и серьезный пул клиентов и проектов, которые начнут реализовываться сразу после получения лицензии»,— пояснил он.

По его мнению, скорее всего, команда бывших топ-менеджеров МКБ в прошлом году ушла из банка вместе с некоторым количеством клиентов. Летом прошлого года в МКБ произошла смена собственника. И повлекла за собой и изменения в команде банка. В частности, его возглавила Дина Маликова, до того времени занимавшая пост главы правления ВБРР, а в наблюдательный совет вошли представители ВБРР (см. “Ъ” от 4 июля 2025 года).

Кроме того, как отмечает господин Войлуков, размер уставного капитала говорит о том, что банк с первых дней планирует работать с физлицами. Вновь созданная кредитная организация получает право обслуживать их только через два года после регистрации, но «если ее капитал превышает 3,6 млрд руб., то может работать с ними сразу», поясняет эксперт.

Последний раз ЦБ регистрировал новый банк («Точку») в январе 2023 года. С тех пор регистрировались в основном расчетные небанковские кредитные организации, которые занимаются проведением безналичных расчетов и денежных переводов, в том числе трансграничных. Причем их количество ежегодно росло: четыре — в 2024 году, одиннадцать — в 2025 году, девять — за первую половину 2026 года. Минимальный уставный капитал РНКО составляет 90 млн руб.

РНКО — это востребованный в настоящее время инструмент, отмечают эксперты. «Рыночный спрос на них носит долгосрочный характер, для маркетплейсов, финтех-платформ и платежных систем РНКО стали идеальной базовой инфраструктурой»,— отмечает представитель МЭФ Legal Иван Рыбаков. По его словам, инвесторов привлекает возможность получить чистый трансакционный функционал без кредитных рисков, жестких нормативов по резервам и под более адаптированным надзором регулятора.

При этом эксперты уверены, что сегодня создание нового банка более логично, чем покупка небольшого банка с лицензией.

Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова обращает внимание, что создание банка с нуля убирает риски наследования скрытых проблем. «Это позволяет выстроить современную систему риск-менеджмента, комплаенса и ИТ-инфраструктуры в соответствии с актуальными требованиями регулятора, а также планами собственников по развитию бизнеса»,— отмечает она. При этом наличие банковской лицензии, а не лицензии РНКО «позволяет предоставлять клиентам более широкий перечень услуг, в том числе кредитование, факторинг, банковские гарантии», отмечает Юлия Якупова.

Максим Буйлов, Юлия Пославская