В Первоуральске из-за проблем с водой временно закрыли 23 детсада и 10 лагерей

В Первоуральске (Свердловская область) из-за временных перебоев с водоснабжением приостановили работу 23 детских садов и 10 лагерей дневного пребывания. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Решение принято исключительно в целях соблюдения санитарных норм — так мы можем быть уверены, что условия для детей остаются безопасными»,— пояснили в администрации.

В мэрии добавили, что детям, отдыхавшим в лагерях, добавят дни к смене. Родителям сделают перерасчет за дни, когда ребенок не посещал детский сад.

Напомним, в Первоуральске временно ограничили подачу воды из-за подтопления в районе станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. В городе введен режим ЧС. Для жителей города организован подвоз воды.

Полина Бабинцева