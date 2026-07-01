В четырех муниципалитетах Свердловской области действует режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации после дождевого паводка действует в Первоуральске, Нижнесергинском и Горноуральском муниципальных округах. Кроме того, особый режим сохраняется в Кушве, которая пострадала 22 июня из-за смерча. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

По данным ведомства, из-за продолжительных ливней в Свердловской области подтоплены более 290 жилых и дачных домов, а также 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. Из опасных зон эвакуированы 155 человек, включая шестерых детей. В пунктах временного размещения находятся девять жителей.

Подробнее о ликвидации последствий ливней в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева