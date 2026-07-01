Запорожского замполита ждет московское правосудие

Как стало известно “Ъ”, следователи ГСУ СКР завершили расследование уголовного дела в отношении Виталия Деревянко — замполита добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при закупке по завышенным на 40 млн руб. ценам обмундирования и оборудования в 2022–2023 годах для подразделения, сформированного при администрации Запорожской области. Фигурант вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, на днях Виталий Деревянко и его защита начали ознакомление с материалами уголовного дела о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В деле около 30 томов, поэтому чтение не займет много времени.

Затем обвинение будет изучено и утверждено Генпрокуратурой, которая, как говорят источники “Ъ”, может инициировать в Верховном суде РФ изменение территориальной подсудности дела с Запорожской области на столичный регион. Это якобы может обеспечить беспристрастное рассмотрение материалов, нежели в самом Запорожье, где Виталий Деревянко хорошо известен.

Сам бывший комбат свою причастность к каким-либо преступлениям категорически отрицает.

Изначально расследование велось «по факту превышения в период 2022–2023 годов должностных полномочий неустановленными лицами государственного унитарного предприятия "Добровольческий батальон им. П. А. Судоплатова" военно-гражданской администрации Запорожской области из корыстной или иной личной заинтересованности».

Это подразделение было создано в 2022 году для борьбы с диверсантами из ВСУ, а также для контртеррористических и контрразведывательных операций на освобожденной территории. Названо оно было в честь легендарного генерала ОГПУ—НКВД—НКГБ—МВД, разведчика и диверсанта Павла Судоплатова, уроженца Мелитополя, участвовавшего в ликвидации украинского националистического подполья и его лидеров Евгения Коновальца и Романа Шухевича.

Позже подразделение было преобразовано в отряд БАРС-32 (боевой армейский резерв страны). Примечательно, что в его составе служили как местные жители, так и добровольцы из Сербии и даже Турции и Польши.

Виталий Деревянко, являвшийся заместителем командира батальона по воспитательной работе (замполитом), по версии ГСУ СКР, совершил преступление «из корыстной или иной личной заинтересованности» при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей «путем заключения с поставщиками товаров семи договоров по заведомо завышенной стоимости». В результате бюджету Запорожской области был нанесен ущерб на сумму 39 860 170 руб.

Виталию Деревянко инкриминировали переплату в 2022–2023 годах за различное имущество для нужд батальона — от обмундирования до техники.

По словам источников “Ъ” в окружении добровольца, господин Деревянко действительно подписывал многие технические документы, касавшиеся снабжения батальона,— сначала в качестве замполита по имевшейся от командования доверенности, а затем как и. о. командира. Хотя «судоплатовец» настаивает, что договоры на срочные поставки заключались в ожидании «контрнаступа» ВСУ и усиления возможных боевых действий.

Но следствие якобы не сделало скидку на имевшийся дефицит, проблемы с «горючкой» и логистику, а позже сравнило цены контрактов с гораздо более спокойным периодом 2025 года. Причем показания на бывшего замполита якобы дал некий коммерсант в обмен на освобождение из-под стражи под домашний арест по другому уголовному делу о хищениях. По неподтвержденным данным, сейчас этот предприниматель находится под судом в Мелитополе, однако начало процесса затягивается.

При этом от Виталия Деревянко, которого этапировали из СИЗО Донецка в столицу, якобы требовали изобличающие показания на вице-губернатора Запорожья Александра Зинченко.

Зинченко был арестован в конце прошлого года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он от региональной администрации курировал батальон имени Судоплатова и, по версии следствия, в феврале 2023 года дал указание о закупке у индивидуального предпринимателя Биляла Мустафаева для добровольческого отряда трех грузовиков «Урал» и одного автомобиля марки Toyota.

Как считают в СКР, вице-губернатор при этом санкционировал приобретение машины по завышенной цене, что причинило областному бюджету ущерб в размере 5 млн руб.

Отметим, что показания против экс-чиновника дал продавец автомобилей Мустафаев, причем в рамках сделки со следствием. При этом, как отмечали адвокаты чиновника, экспертизы стоимости транспорта в деле не имелось. 1 июля адвокаты экс-чиновника уточнили “Ъ”, что следствие по его делу продолжается. Однако комментировать его ход они не стали.

Сергей Сергеев