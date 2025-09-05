ЕС оштрафовал Google на €3 млрд за антиконкурентную практику в сфере рекламы

Антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал компанию Google на €2,95 млрд за антиконкурентную практику в сфере рекламного бизнеса, сообщает Reuters. По данным ЕС, Google отдает предпочтение собственным сервисам по размещению цифровой рекламы в ущерб конкурентам и онлайн-издателям.

Агентство отмечает, что Еврокомиссия обязала компанию прекратить практику самоопределения. Она дает Google 60 дней, чтобы проинформировать комиссию о том, как компания собирается выполнять выдвинутые требования. В Google раскритиковали решение ЕС и заявили, что оспорят это решение в суде.

«Решение Европейской комиссии о наших сервисах рекламных технологий неверно, и мы подадим апелляцию. Оно налагает необоснованный штраф и требует изменений, которые нанесут ущерб тысячам европейских компаний, затрудняя им получение прибыли»,— сказала в комментарии Reuters вице-президент компании Ли-Энн Малхолланд.

Агентство отмечает, что ЕС направило Google штраф после угроз президента США Дональда Трампа. В конце августа он заявил, что может ввести дополнительные пошлины и экспортные ограничения в отношении стран, которые препятствует деятельности американских технологических компаний.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп своих не бросает».