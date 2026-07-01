В Британии начали проверку в отношении полицейских из-за гибели студента Новака

Независимое управление по рассмотрению жалоб на действия полиции (Independent Office for Police Conduct, IOPC) начало проверку в отношении двоих полицейских, причастных к делу о гибели студента Генри Новака в прошлом году. Регулятор проверяет, были ли действия полицейских мотивированы расовой или религиозной принадлежностью участников инцидента.

3 декабря 2025 года член местной сикхской общины Викрам Дигва напал на 18-летнего Генри Новака. Он нанес студенту шесть ножевых ранений. Дигва заявил полицейским, что это Новак напал на него и что он стал жертвой расизма. Полицейские начали заковывать лежащего на земле Новака в наручники, хотя тот говорил, что ранен и ему тяжело дышать. Только когда Новак перестал двигаться, полиция вызвала медиков. Они констатировали смерть молодого человека.

Суд пришел к выводу, что версия Дигвы не соответствует действительности и Новак на него не нападал. В июне Дигву приговорили к пожизненному заключению. Полиция принесла извинения за свои действия. Один из офицеров, участвовавших в задержании, подал в отставку. После публикации кадров, на которых полиция пытается задержать раненого Новака, в Великобритании прошли протесты. Участники обвиняли полицейских в «расизме наоборот» и предвзятости к белым.

Ранее IOPC рассматривало полицейских как свидетелей по делу об убийстве, однако теперь изменило свою позицию и начало проверку в их отношении. В заявлении регулятора говорится, что полицейские скорее всего нарушили стандарты профессионального поведения.

Подробнее о гибели Генри Новака — в материале «Ъ» «У Великобритании появился свой Джордж Флойд».

Яна Рождественская