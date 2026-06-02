В Британии вынесли приговор по делу о громком межрасовом убийстве

Суд английского города Саутгемптон вынес приговор 23-летнему Викраму Дигве, зарезавшего в конце минувшего года проходившего мимо 18-летнего студента Генри Новака. Дигва получил пожизненный срок с правом досрочного выхода на свободу через 21 год. Об этом сообщают ведущие британские СМИ, включая BBC.

Убийство, совершенное 3 декабря, вызвало скандал в британском обществе из-за его обстоятельств.

По данным следствия, Викрам Дигва, член местной сикхской общины, совершил немотивированное нападение на Генри Новака, приехавшего в город с друзьями. Дигва нанес юноше шесть ранений ритуальным кинжалом с лезвием в 21 см.

Полицию вызвал брат Дигвы, сообщивший, что тот подвергся нападению на расовой почве со стороны белого мужчины. Позже в суде эта версия не подтвердилась.

Когда полиция прибыла на место происшествия, сам Дигва заявил, что Новак, якобы, сбил с него тюрбан. Про нанесение ранений молодому человеку он ничего не сказал.

Как видно по записям с нагрудных камер полицейских, они подошли к лежащему на земле Новаку и начали заковывать в наручники, не обращая внимания на его слова о том, что он ранен и ему тяжело дышать. Даже когда юноша перестал двигаться, один из офицеров зачитывал ему стандартное уведомление об аресте за нападение. Только после этого полицейские вызвали медиков, которые констатировали смерть молодого человека. Лишь после этого Дигва был задержан, однако, как сообщается, даже после этого на него не стали надевать наручники.

Убийство господина Новака спровоцировало расовые волнения в стране. Полиция позже извинилась за свои действия. Сегодня с извинениями выступила и семья осужденного.

Николай Зубов