У Великобритании появился свой Джордж Флойд

В Великобритании разгорается острый политический скандал, очень напоминающий события в США 2020 года, когда из-за действий полиции погиб чернокожий американец Джордж Флойд. Здесь же жертвой стал 18-летний британец Генри Новак, которого на одной из улиц Саутгемптона зарезал повздоривший с ним сикх. Прибывшие на место преступления полицейские посчитали нападавшим самого Генри Новака, надели на истекающего кровью студента наручники и игнорировали его просьбы о помощи, пока он не потерял сознание. На этом фоне в стране вспыхнули протесты, а правая партия Reform UK пообещала изменить законодательство для предотвращения «расизма наоборот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Скандал вокруг гибели 18-летнего Генри Новака разгорелся вечером 2 июня после того, как полиция опубликовала видеозапись с нагрудной камеры одного из стражей порядка, который приехал на место преступления.

Сам инцидент произошел 3 декабря 2025 года. В тот день Генри Новак возвращался в студенческое общежитие Саутгемптонского университета после празднования окончания триместра, и по дороге у него произошла словесная перепалка с сикхом Викрамом Дигвой. В результате вспыхнувшего конфликта тот выхватил длинный нож и пять раз ударил им Генри Новака.

Присутствовавший при стычке брат Викрама Дигвы вызвал полицию и заявил о расистском нападении со стороны Генри Новака. Приехавшие на место стражи порядка повалили парня на землю и заковали в наручники. Молодой человек девять раз повторил полицейским, что был ранен ножом и не может дышать. Один из них ответил ему: «Не думаю, что это так, приятель». Правоохранители опомнились только после того, как Генри Новак потерял сознание. Приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть пострадавшего.

Позже полиция приехала в дом Викрама Дигвы и задержала его. Задержание проходило в куда более мягкой манере: на него даже не надели наручники. Мать нападавшего пыталась спрятать от полиции орудие убийства, и, как оказалось, это был не единственный его нож: при обыске у него нашли целую коллекцию оружия.

Правозащитники давно добивались публикации кадров задержания Генри Новака, на которых он просит о помощи, однако в ведущем расследование аппарате констебля Гемпшира отказывались это сделать, объясняя тем, что видеозапись могла повлиять на беспристрастность процесса. Как бы то ни было, но состоявшийся 1 июня суд присяжных вынес Викраму Дигве пожизненный приговор с минимальным сроком отбытия наказания 21 год тюремного заключения.

Только после этого видео попало в сеть. Тогда же выяснилось, что полицейские, пытавшиеся задержать Генри Новака, не были отстранены от работы. Один из них уволился после публикации видео, судьба трех других будет зависеть от итогов расследования Независимого управления по вопросам поведения полиции.

Когда скандальное видео разошлось по соцсетям и мировым СМИ, «дело Новака» сравнили с печально известным инцидентом с задержанием чернокожего американца Джорджа Флойда в 2020 году, приведшим к его гибели.

Широкий резонанс делу также придал опубликованный видеоролик, снятый свидетельницей произошедшего. На нем Джордж Флойд более 20 раз повторил полицейскому Дереку Шовину, который прижимал его шею коленом к асфальту, что не может дышать. Тогда разбирательство вокруг действий полиции США привело к масштабным беспорядкам в стране, которые сопровождались поджогами полицейских участков, столкновениями с нацгвардией и мародерством. В Великобритании «дело Новака» пока лишь набирает обороты, но уже движется по схожему сценарию.

Правые силы открыто заявили о расизме по отношению к белым и так называемом двухуровневом правосудии: из опасений быть обвиненными в расизме полицейские применяют разные критерии к этническим меньшинствам и белому большинству. Жестче всех выступил лидер крайне правой партии Reform UK Найджел Фарадж. Он записал восьмиминутное видеообращение, в котором призвал британцев к «холодной ярости» и указал, что ложные обвинения в адрес Генри Новака для полицейских весили больше, чем жизнь студента.

Последнее, что молодой человек слышал перед смертью, сказал господин Фарадж,— это то, как ему зачитывают его права. «В этой стране мы живем в условиях двухуровневой культуры, где права и привилегии белых людей значат меньше, чем права этнических меньшинств»,— заявил лидер крайне правых и зачитал анонимное письмо от одного из сотрудников аппарата констебля Гемпшира, в котором тот рассказал о разных критериях задержания.

На этом фоне партия Reform UK уже представила проект «Акта о равном обращении», который она хотела бы принять в случае прихода к власти. Он предусматривает полную отмену «позитивной дискриминации» и всех внутренних директив МВД, касающихся разных подходов к подозреваемым по этническому признаку. В нем также предусмотрено выселение мигрантов из социального жилья и ужесточение уголовной ответственности для полицейских за неправомерные действия.

В тот же вечер у центрального полицейского участка Саутгемптона начался стихийный протест, который быстро перерос в массовые беспорядки, столкновения с силовиками и погромы. В нем участвовали несколько тысяч человек, в результате столкновений пострадали 11 полицейских. Среди участников столкновений были замечены лидеры правых сил, включая ультраправого активиста Томми Робинсона. Акции прошли под лозунгами «Я не могу дышать» и «Все жизни важны». Как ожидается, в ближайшие дни протестные выступления будут только нарастать и расползутся по другим городам страны.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему стало плохо от просмотра видеозаписи задержания Генри Новака и что у него есть большие вопросы к полиции.

В свою очередь, министр по делам полиции Сара Джонс в интервью Times Radio призвала к спокойствию и заявила о необходимости пересмотреть текущие рекомендации правоохранительным органам по борьбе с расизмом. Национальный совет начальников полиции уже подтвердил, что пойдет на эту меру, однако ее вряд ли будет достаточно, чтобы предотвратить новые протестные акции.

Вероника Вишнякова