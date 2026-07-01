Китай призвал США к «предельной осторожности» в ситуации с Тайванем
Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Одной из тем стал тайваньский кризис, сообщает «Синьхуа».
«Тайваньский вопрос имеет далеко идущие последствия. Мы надеемся, что США будут относиться к вопросам, касающимся Тайваня, с предельной осторожностью»,— сказал Ван И во время встречи.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако Китай не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. США — главный поставщик оружия Тайваню. Власти КНР считают поставки незаконными. Президент США Дональд Трамп обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Пекин в мае. Однако позиция США по этой теме не изменилась, сообщал Марко Рубио.
Диалог между США и Китаем по Тайваню традиционно не приводит к существенным сдвигам, поскольку обе стороны придерживаются противоположных позиций. Китай считает Тайвань своим внутренним делом и «красной линией» в отношениях с Вашингтоном, не допуская компромиссов по вопросу национального единства. При этом в Пекине осуждают связи Тайваня с США и воспринимают его «независимость» как риск для стабильности в Тайваньском проливе.
Китай неоднократно заявлял протесты США из-за поставок вооружений Тайваню, рассматривая это как поддержку «политических амбиций» Тайбэя и нарушение принципа «одного Китая». Власти КНР считают, что подобная помощь угрожает суверенитету и безопасности Китая, а также может привести к военному конфликту.