Китай призвал США к «предельной осторожности» в ситуации с Тайванем

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Одной из тем стал тайваньский кризис, сообщает «Синьхуа».

«Тайваньский вопрос имеет далеко идущие последствия. Мы надеемся, что США будут относиться к вопросам, касающимся Тайваня, с предельной осторожностью»,— сказал Ван И во время встречи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако Китай не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. США — главный поставщик оружия Тайваню. Власти КНР считают поставки незаконными. Президент США Дональд Трамп обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Пекин в мае. Однако позиция США по этой теме не изменилась, сообщал Марко Рубио.