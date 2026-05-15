Трамп пообещал скоро принять решение по вопросу оружия для Тайваня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопрос продажи американского оружия Тайваню с председателем Китая Си Цзиньпином. Американский президент пообещал скоро принять решение по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

«У него (Си Цзиньпина.— “Ъ”) очень твердая позиция по поводу Тайваня, но я не давал никаких обещаний»,— сказал господин Трамп журналистам на борту Air Force One во время полета из Китая (цитата по Bloomberg).

По словам Дональда Трампа, Си Цзиньпин спросил у него, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая. Американский президент не стал отвечать. «Есть только один человек, который это знает, и это я. Я сказал, что не говорю об этом»,— добавил господин Трамп.

Визит президента США в Китай проходил с 13 по 15 мая. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Китай считает Тайвань частью своей территории и воспринимает поставки американского оружия на остров как вмешательство во внутренние дела. Между США и Тайванем не установлены официальные дипломатические отношения, при этом Соединенные Штаты — крупнейший поставщик оружия на остров.