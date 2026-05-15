Рубио: политика США в отношении Тайваня не изменилась после визита Трампа в Пекин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась после встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Руби

Фото: Evan Vucci / Reuters Госсекретарь США Марко Руби

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Политика США по вопросу Тайваня остается неизменной на сегодняшний день и на момент встречи, которую мы провели сегодня»,— сказал господин Рубио в интервью NBC News. Он указал, что китайская сторона поднимала эту тему, но она не занимала «видного места». По его словам, в таких случаях США «четко выражают свою позицию и переходят к другим темам».

В заявлении по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина вопросы, связанные с Тайванем, не упоминаются.

Си Цзиньпин на переговорах назвал вопрос Тайваня наиболее важным в отношениях двух стран. По его словам, грамотный подход к нему гарантирует стабильность между странами. Перед визитом Дональда Трампа в Пекин китайская сторона называла тайваньский вопрос одной из четырех тем, которые не подлежат обсуждению.

Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории. США не признают независимость Тайваня, но остаются основным поставщиком оружия на остров.

Эрнест Филипповский