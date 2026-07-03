Дашу Понамореву прооперируют в июле

26 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Липецк» мы рассказали историю 15-летней Даши Понаморевой из Липецка («Гибкий подход», Алексей Каменский). У девочки тяжелая форма грудопоясничного сколиоза, искривление прогрессирует, грудная клетка деформируется, нарастают боли в спине и груди. Даше требуется операция, московские хирурги готовы провести ее по технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит выпрямить позвоночник и сохранит его гибкость. Но операция дорогая, у родителей девочки таких денег нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 108 347 руб.) собрана. Родители Даши благодарят всех за помощь. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даша Понаморева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даша Понаморева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 26 июня 6849 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Липецк», «Смоленск», «Дагестан», «Марий Эл» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 30 компаний исчерпывающе помогли 141 ребенку, собрано 27 557 876 руб.