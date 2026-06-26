Гибкий подход

Сколиоз у Даши Понаморевой обнаружили в 12 лет. А сейчас ей 15. Три года болезнь пытались лечить консервативно. Девочка почти круглые сутки носила корсет Шено, занималась специальной лечебной физкультурой, проходила курсы реабилитации. Но искривление только росло — сейчас оно достигло 4-й степени, самой тяжелой. Деформируется грудная клетка, одно плечо поднялось выше другого, невыносимо болит спина. Даше срочно требуется операция. Врачи считают, что лучше всего использовать технологию VBT (Vertebral Body Tethering) — она устранит искривление, сохранив гибкость позвоночника. Но такая операция стоит больше 2 млн руб.— для родителей девочки сумма неподъемная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девочка уже почти не может сидеть — очень болит спина. Началась деформация грудной клетки, перекосилась линия плеч

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Девочка уже почти не может сидеть — очень болит спина. Началась деформация грудной клетки, перекосилась линия плеч

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Здорово, когда твоя жизнь с каждым годом становится пусть немножко, но лучше. Кажется, что во всем есть смысл и не нужны никакие чудеса.

Долгие годы в семье Понаморевых именно так все и было. Когда Людмиле и Игорю было по 20 с небольшим, у них родилась дочка Диана. Через три года — очень хорошая разница — вторая дочка, Даша. Еще через несколько лет молодая семья перебралась из Братска с его ледяными зимами в Липецк. Повезло: компания, где Игорь работает инженером, в дополнение к своему братскому заводу открыла еще один, как раз в Липецке, и Игоря перевели на новый объект. В Липецке Понаморевы купили в ипотеку квартиру — небольшую, платить за нее еще целых 20 лет, зато свою. Дочки дружные и хорошо учатся. Вполне себе счастье. Хочется только, чтобы так оно дальше и шло.

Однажды Даша, которой тогда было лет десять, подошла к маме и спокойно и серьезно сказала: «Я решила, кем стану, когда вырасту. Пойду в полицию работать с трудными подростками. Буду помогать, чтобы им стало полегче».

Отец инженер. Мама бухгалтер. Сестра с детства мечтает стать поваром. Каких-то особо трудных подростков в школе и среди знакомых не наблюдается. Откуда вдруг такая идея? Оказалось, виноват дед. Летом Даша с Дианой ездили в Анапу к родителям Людмилы. А ее отец раньше работал в полиции.

— Он им рассказывал о своей работе. Не знаю, что конкретно, я не вмешивалась,— говорит Людмила.

Особо расспрашивать дочку она не стала — в семье это как-то не принято. Просто отнеслась с пониманием.

Маленькая Даша понемногу готовилась к своей будущей профессии. Посерьезнела, налегла на учебу. Но очень скоро идиллия разрушилась. В 12 лет на диспансеризации у девочки заподозрили сколиоз. Рентген подтвердил диагноз: сколиоз 2-й степени, пока небольшой. Родители очень серьезно взялись за лечение. Даше прописали корсет Шено — пластиковую скорлупу, изготовленную по индивидуальным меркам. Это мощное средство борьбы со сколиозом, но довольно мучительное: его надо носить и днем и ночью, и в жару и в холод. Девочка терпела, старательно повторяла дома упражнения, которым ее научили в реабилитационном центре. Но сколиоз непредсказуем. В 14 лет Даша стала быстро расти, и искривление, как это часто бывает в такие периоды, резко увеличилось. К осени 2025 года сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени. Девочка уже почти не может сидеть — очень болит спина. Началась деформация грудной клетки, перекосилась линия плеч.

На консультации в Петербурге Людмиле с Дашей предложили операцию с установкой на позвоночник специальной металлической конструкции. В позвонки вкрутят шурупы, которые жестко соединят между собой металлическими спицами. Со временем эта конструкция врастет в позвоночник — часть его превратится в одну большую кость. Подвижность позвоночника уменьшится, и это на всю жизнь. Даша сразу поняла, что с такой спиной в полицию ее вряд ли возьмут, и мужественно наметила для себя «план Б» — работать в сфере ИТ. Скучновато, конечно, а что поделаешь?

Но есть другой метод хирургического лечения сколиоза — технология VBT. Тут все по-другому. Шурупы, вкрученные в позвонки, соединяются между собой не спицами, а тросиками. Тросики тянут и распрямляют позвоночник, при этом позволяя ему сохранить гибкость. Такую операцию могут сделать в московском Центре патологии позвоночника Клинического госпиталя на Яузе. Даша с Людмилой были там на консультации в феврале этого года, и хирург Андрей Бакланов сказал Людмиле, что метод VBT — лучший вариант. Еще и потому, что он более щадящий и реабилитация идет быстрее.

Операция — это всегда страшно. Но Даша так намучилась с корсетом и болями в спине, что мечтает: лишь бы поскорее. Осталось собрать средства.

Для спасения Даши Понаморевой не хватает 787 347 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Даши прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза 4-й степени, нарастает болевой синдром. Консервативное лечение не дало результатов. Девочке необходима операция по установке динамической металлоконструкции с использованием новой технологии VBT, которая позволит устранить деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. После периода восстановления Даша сможет жить активной жизнью без особых ограничений. Качество жизни девочки значительно улучшится». Стоимость операции 2 108 347 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 787 347 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Понамореву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Дашиной мамы — Людмилы Викторовны Понаморевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Липецкая область