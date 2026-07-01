Суд не стал смягчать приговор экс-лидеру азербайджанской диаспоры на Урале

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, принял решение об отказе в смягчении приговора бывшему лидеру азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински и другим обвиняемым по делу об убийстве и покушении, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Напомним, Шахина Шыхлински, Бакира, Камала, Мазахира Сафаровых признали виновными в убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ), Шуджаяддина Раджабова, Акифа и Аяза Сафаровых — признали виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст.30 и ч.2 ст.105 УК РФ ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее Шахина Шыхлински приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Акифа Сафарова — к 21 году колонии строгого режима, Аяза Сафарова — к 20 годам колонии строгого режима, Камала Сафарова — к 14 годам колонии строгого режима, Мазахир Сафаров приговорен к 13 годам колонии строгого режима, Бакир Сафаров — к 10 годам колонии строгого режима, Шуджаяддин Раджабов — к 12 годам лишения свободы (по совокупности приговоров назначили 14 лет колонии строгого режима). Первые 4 года все они проведут в тюрьме.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела входили в этническую преступную группу, которая в мае 2001 года совершила убийство бизнесмена Юнуса Пашаева, продававшего одежду на рынке «Таганский ряд». Как следует из материалов дела, его зарезали около кафе «Металлон». В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова, но тогда пистолет киллера дал осечку. Мотивом для преступлений, как считает следствие, стали раздел сфер влияния в бизнесе и борьба за лидерство в диаспоре.

Позже Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Шахина Шыхлински к 9 годам колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По совокупности приговоров ему назначили 24 года колонии строгого режима, первые четыре из которых он проведет в тюрьме.

Артем Путилов