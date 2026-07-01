ФБР признало ложными все послания о похищении матери телеведущей NBC Гатри

Следствие признало поддельными все три послания, связанные с исчезновением 84-летней Нэнси Гатри, матери телеведущей NBC Today Саванны Гатри. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ФБР. Нэнси Гатри пропала из своего дома в городе Тусоне в Аризоне 1 февраля. Тогда камеры видеонаблюдения в доме зафиксировали мужчину в маске с пистолетом в руках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Noble / Reuters Фото: Rebecca Noble / Reuters

Оценка ФБР касается двух записок, появившихся в начале февраля, и третьего, более позднего сообщения от человека, якобы знающего похитителей. Первая записка содержала требование о выкупе в несколько миллионов долларов. Вторая сообщала о смерти Нэнси Гатри. Как заявил Reuters представитель ФБР, первые два послания были отправлены одним и тем же отправителем, однако их автор не имеет отношения к исчезновению женщины.

Третье послание, полученное недавно новостным порталом TMZ, якобы содержало информацию о личностях похитителей и видео с «главным подозреваемым». Однако и оно было признано недостоверным.

Похищение матери телеведущей вызвало в США широкий общественный резонанс. Президент Дональд Трамп направил федеральные правоохранительные ведомства на помощь в поисках, а Саванна Гатри в своих видеообращениях призывала похитителей к прямому контакту и заявляла о готовности заплатить выкуп.

Методы, с помощью которых следователи опровергли эту информацию, не раскрываются. Представитель шерифа округа Пима, который возглавляет общее расследование, отказался от комментариев, сославшись на договоренность передавать все вопросы по запискам в ФБР.

Екатерина Наумова