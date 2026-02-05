Трамп направил все федеральные силы на поиски матери телеведущей NBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил все федеральные правоохранительные ведомства на помощь в поисках Нэнси Гатри — 84-летней матери ведущей программы Today на телеканале NBC Саванны Гатри.

«Я даю указание всем федеральным правоохранительным органам немедленно перейти в полное распоряжение семьи и местных силовых структур. Мы задействуем все ресурсы, чтобы благополучно вернуть ее мать домой»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Как сообщает Fox News, Нэнси Гатри пропала вечером 31 января, выйдя из своего дома в Аризоне. Шериф округа Пима Крис Нанос заявил, что женщина могла быть похищена. Снаружи у входной двери дома госпожи Гатри был обнаружен след из засохшей крови, однако шериф подчеркнул: власти «должны верить», что она все еще жива.

Редакция TMZ сообщила, что получила письмо с требованием выкупа за освобождение матери телеведущей. Издание передало информацию в департамент шерифа; там заявили, что знают о подобных посланиях, которые были разосланы и в другие СМИ.