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TMZ: у Харви Вайнштейна случился сердечный приступ в тюрьме

Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна перевезли из нью-йоркской тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. Ему стало хуже около двух недель назад из-за пневмонии, пишет TMZ.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Фото: Adam Gray / AP, Adam Gray / Pool Photo / AP

Харви Вайнштейн

Фото: Adam Gray / AP, Adam Gray / Pool Photo / AP

Из публикации следует, что у продюсера возникли трудности с дыханием. После этого сотрудники тюрьмы доставили его в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где он остается под наблюдением врачей.

У Харви Вайнштейна развилась сердечная недостаточность. Официальных заявлений больницы или представителей тюрьмы о его состоянии пока не было.

В 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения, тогда же у него случился первый сердечный приступ. Спустя четыре года приговор отменили из-за нарушений во время процесса. Однако продюсера не освободили, он получил 16 лет заключения по отдельному делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе. В 2024 году у него диагностировали рак костного мозга и крови.

Спустя год при пересмотре дела присяжные нью-йоркского суда признали Харви Вайнштейна виновным по одному эпизоду сексуального насилия и оправдали по другому обвинению. Окончательный приговор еще не вынесен. В июне этого года апелляционный суд Калифорнии оставил обвинительный приговор в силе, но постановил пересмотреть именно срок наказания с возможностью его уменьшения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Я не хочу умереть здесь».

Фотогалерея

Кто обвинял Харви Вайнштейна в домогательствах

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Модель Хайди Клум, актриса Ума Турман, продюсеры Дезри Грубер и Харви Вайнштейн на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Калифорнии, 2014 год

Модель Хайди Клум, актриса Ума Турман, продюсеры Дезри Грубер и Харви Вайнштейн на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Калифорнии, 2014 год

Фото: Araya Diaz / Getty Images for The Weinstein Company

В октябре 2017 года &lt;B>Ева Грин&lt;/B> заявила в интервью Variety о домогательствах Вайнштейна на деловой встрече в Париже. Из-за неподобающего поведения продюсера актриса оттолкнула его

В октябре 2017 года Ева Грин заявила в интервью Variety о домогательствах Вайнштейна на деловой встрече в Париже. Из-за неподобающего поведения продюсера актриса оттолкнула его

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

В октябре 2017 года актриса &lt;B>Мира Сорвино&lt;/B> дала интервью газете The New York Times, в котором рассказала о преследовании и домогательствах Харви Вайнштейна в 1995 году на Международном кинофестивале в Торонто

В октябре 2017 года актриса Мира Сорвино дала интервью газете The New York Times, в котором рассказала о преследовании и домогательствах Харви Вайнштейна в 1995 году на Международном кинофестивале в Торонто

Фото: Reuters

В октябре 2017 году &lt;B>Гвинет Пэлтроу&lt;/B> (на фото справа) рассказала, как Вайнштейн пытался склонить ее к сексу на рабочей встрече перед началом съемок фильма «Эмма» в 1996 году. Актриса сообщила о случившемся своему бойфренду Брэду Питту. После инцидента Вайнштейн убедил Пэлтроу больше не упоминать его «ухаживания»

В октябре 2017 году Гвинет Пэлтроу (на фото справа) рассказала, как Вайнштейн пытался склонить ее к сексу на рабочей встрече перед началом съемок фильма «Эмма» в 1996 году. Актриса сообщила о случившемся своему бойфренду Брэду Питту. После инцидента Вайнштейн убедил Пэлтроу больше не упоминать его «ухаживания»

Фото: Patrick McMullan / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Анджелина Джоли&lt;/B> в письме The New York Times описала инцидент, который произошел с ней в 1999 году. По словам актрисы, тогда Вайнштейн попытался остаться с ней наедине в гостиничном номере

В октябре 2017 года Анджелина Джоли в письме The New York Times описала инцидент, который произошел с ней в 1999 году. По словам актрисы, тогда Вайнштейн попытался остаться с ней наедине в гостиничном номере

Фото: Kostas Alexander / Fotos International / Getty Images

В октябре 2017 года актриса &lt;B>Розанна Аркетт&lt;/B> в интервью The New York Times рассказала о принуждениях со стороны Вайнштейна в начале 1990-х к оральному сексу под видом массажа в отеле «Беверли-Хиллз». После отказа актриса перестала получать роли в его фильмах

В октябре 2017 года актриса Розанна Аркетт в интервью The New York Times рассказала о принуждениях со стороны Вайнштейна в начале 1990-х к оральному сексу под видом массажа в отеле «Беверли-Хиллз». После отказа актриса перестала получать роли в его фильмах

Фото: Bertrand LAFORET / Gamma-Rapho / Getty Images

В октябре 2017 года актриса &lt;B>Жюдит Годреш&lt;/B> заявила, что в 1996 году на Каннском кинофестивале Харви Вайнштейн пытался изнасиловать ее в гостиничном номере

В октябре 2017 года актриса Жюдит Годреш заявила, что в 1996 году на Каннском кинофестивале Харви Вайнштейн пытался изнасиловать ее в гостиничном номере

Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images

Осенью 2017 года &lt;B>Сальма Хайек&lt;/B> рассказала The New York Times, как Харви Вайнштейн домогался ее на съемках фильма «Фрида» (2002). После его многочисленных угроз и отказов актрисы в сексуальной связи, продюсер принудил ее сняться в обнаженной сцене с другой девушкой

Осенью 2017 года Сальма Хайек рассказала The New York Times, как Харви Вайнштейн домогался ее на съемках фильма «Фрида» (2002). После его многочисленных угроз и отказов актрисы в сексуальной связи, продюсер принудил ее сняться в обнаженной сцене с другой девушкой

Фото: J. Vespa / WireImage

Осенью 2017 года актриса &lt;B>Флоранс Дарель&lt;/B> рассказала изданию People, как Вайнштейн преследовал ее в 1990-х и домогался в парижском отеле «Риц», пока в соседнем номере находилась его жена

Осенью 2017 года актриса Флоранс Дарель рассказала изданию People, как Вайнштейн преследовал ее в 1990-х и домогался в парижском отеле «Риц», пока в соседнем номере находилась его жена

Фото: Eric Weiss / WWD / Penske Media / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Кейт Бекинсейл&lt;/B> в соцсетях поделилась подробностями с премьеры фильма «Интуиция» в 2002 году. По словам актрисы, после ее появления на красной дорожке в строгом костюме, Вайнштейн оскорбил ее и принуждал надеть откровенный наряд

В октябре 2017 года Кейт Бекинсейл в соцсетях поделилась подробностями с премьеры фильма «Интуиция» в 2002 году. По словам актрисы, после ее появления на красной дорожке в строгом костюме, Вайнштейн оскорбил ее и принуждал надеть откровенный наряд

Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Леа Сейду&lt;/B> рассказала The New York Times о домогательствах продюсера. В 2012 году актриса встретилась с ним на модном показе в Париже, он пригласил ее на встречу в отеле, где пытался поцеловать

В октябре 2017 года Леа Сейду рассказала The New York Times о домогательствах продюсера. В 2012 году актриса встретилась с ним на модном показе в Париже, он пригласил ее на встречу в отеле, где пытался поцеловать

Фото: Michael Sohn / AP

В октябре 2017 года экс-директор госкомпании «Роскино» &lt;B>Екатерина Мцитуридзе&lt;/B> в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала, что в 2004 году на Венецианском фестивале Вайнштейн под предлогом обсуждения совместной работы с российскими сценаристами пригласил ее в свой номер и попытался соблазнить

В октябре 2017 года экс-директор госкомпании «Роскино» Екатерина Мцитуридзе в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала, что в 2004 году на Венецианском фестивале Вайнштейн под предлогом обсуждения совместной работы с российскими сценаристами пригласил ее в свой номер и попытался соблазнить

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Осенью 2017 года модель &lt;B>Амбра Баттилана&lt;/B> рассказала в интервью The New Yorker о своем заявлении в полицию в 2015 году, которое она написала после попытки изнасилования. Она записала свой разговор с Вайнштейном в номере отеля, когда он пытался принудить ее к близости и называл это «привычным» для себя поведением

Осенью 2017 года модель Амбра Баттилана рассказала в интервью The New Yorker о своем заявлении в полицию в 2015 году, которое она написала после попытки изнасилования. Она записала свой разговор с Вайнштейном в номере отеля, когда он пытался принудить ее к близости и называл это «привычным» для себя поведением

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Азия Ардженто&lt;/B> в интервью The New Yorker рассказала про приглашение Вайнштейна на вечеринку в 1996 году, на которой он принудил ее к оральному сексу. В 2018 году уже саму актрису обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, которому она заплатила за молчание

В октябре 2017 года Азия Ардженто в интервью The New Yorker рассказала про приглашение Вайнштейна на вечеринку в 1996 году, на которой он принудил ее к оральному сексу. В 2018 году уже саму актрису обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, которому она заплатила за молчание

Фото: Denise Truscello / WireImage

В октябре 2017 года &lt;B>Эмма де Кон&lt;/B> рассказала The New Yorker, что в 2010 году Харви Вайнштейн пригласил ее на ланч в Париже, предложил роль в одной из своих картин и попросил зайти в его номер за копией сценария. В отеле продюсер ушел в ванную, а вышел обнаженный

В октябре 2017 года Эмма де Кон рассказала The New Yorker, что в 2010 году Харви Вайнштейн пригласил ее на ланч в Париже, предложил роль в одной из своих картин и попросил зайти в его номер за копией сценария. В отеле продюсер ушел в ванную, а вышел обнаженный

Фото: Loic Venance, Pool / AP

В интервью изданию Variety в 2017 году актриса &lt;B>Хизер Грэм&lt;/B> рассказала, как в начале 2000-х Вайнштейн предложил ей роль в фильме в обмен на секс. Она отказала продюсеру и лишилась места в его картинах

В интервью изданию Variety в 2017 году актриса Хизер Грэм рассказала, как в начале 2000-х Вайнштейн предложил ей роль в фильме в обмен на секс. Она отказала продюсеру и лишилась места в его картинах

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В статье The New Yorker от 2017 года &lt;B>Джессика Барт&lt;/B> рассказала, как в 2011 году после церемонии «Золотого глобуса» Вайнштейн пригласил ее на бизнес-встречу в отель. В номере он попытался принудить актрису к сексу. После ее отказа, он оскорбил ее, заявив, что ей необходимо похудеть, «чтобы быть в состоянии конкурировать с Милой Кунис»

В статье The New Yorker от 2017 года Джессика Барт рассказала, как в 2011 году после церемонии «Золотого глобуса» Вайнштейн пригласил ее на бизнес-встречу в отель. В номере он попытался принудить актрису к сексу. После ее отказа, он оскорбил ее, заявив, что ей необходимо похудеть, «чтобы быть в состоянии конкурировать с Милой Кунис»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Осенью 2017 года &lt;B>Мелисса Сейджмиллер&lt;/B> (на фото слева) рассказала The Huffington Post про работу над фильмом «Вирус любви» (2001). Харви Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер и пытался поцеловать. После инцидента продюсер принудил актрису лететь с ним на частном самолете, на котором находились и другие участники съемочной группы

Осенью 2017 года Мелисса Сейджмиллер (на фото слева) рассказала The Huffington Post про работу над фильмом «Вирус любви» (2001). Харви Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер и пытался поцеловать. После инцидента продюсер принудил актрису лететь с ним на частном самолете, на котором находились и другие участники съемочной группы

Фото: Chris Pizzello / AP

Осенью 2017 году &lt;B>Кара Делевинь&lt;/B> написала в соцсетях о том, как в начале своей карьеры Вайнштейн пригласил ее в свой гостиничный номер под видом прослушивания на роль в фильме. Продюсер заставил модель целоваться с другой женщиной, после чего попытался поцеловать ее сам

Осенью 2017 году Кара Делевинь написала в соцсетях о том, как в начале своей карьеры Вайнштейн пригласил ее в свой гостиничный номер под видом прослушивания на роль в фильме. Продюсер заставил модель целоваться с другой женщиной, после чего попытался поцеловать ее сам

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Осенью 2017 года актриса &lt;b>Роуз Макгоуэн&lt;/b> заявила в соцсетях, что Харви Вайнштейн заплатил ей $100 тыс. за молчание об изнасиловании в 1997 году

Осенью 2017 года актриса Роуз Макгоуэн заявила в соцсетях, что Харви Вайнштейн заплатил ей $100 тыс. за молчание об изнасиловании в 1997 году

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В 2017 году актриса &lt;B>Минка Келли&lt;/B> заявила в соцсетях о своей встрече с Вайнштейном, на которой он предложил ей романтические отношения. После отказа продюсер взял с нее обещание хранить молчание о произошедшем

В 2017 году актриса Минка Келли заявила в соцсетях о своей встрече с Вайнштейном, на которой он предложил ей романтические отношения. После отказа продюсер взял с нее обещание хранить молчание о произошедшем

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP, File / AP

В феврале 2018 года &lt;B>Ума Турман&lt;/B> обвинила Вайнштейна в домогательствах после совместной работы над фильмом «Криминальное чтиво» (1994). Актриса рассказала, что Вайнштейн приставал к ней дважды: в бане парижского отеля и в номере лондонского «Савоя»

В феврале 2018 года Ума Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах после совместной работы над фильмом «Криминальное чтиво» (1994). Актриса рассказала, что Вайнштейн приставал к ней дважды: в бане парижского отеля и в номере лондонского «Савоя»

Фото: M. Caulfield / WireImage

В апреле 2018 года актриса &lt;B>Эшли Джадд&lt;/B> заявила в суде, что Харви Вайнштейн лишил ее роли в трилогии «Властелин колец» после отказа вступить с ним в половую связь в 1998 году

В апреле 2018 года актриса Эшли Джадд заявила в суде, что Харви Вайнштейн лишил ее роли в трилогии «Властелин колец» после отказа вступить с ним в половую связь в 1998 году

Фото: Ron Galella / Getty Images

В январе 2020 года актриса &lt;B>Аннабелла Шиорра&lt;/B> на слушаниях в суде Нью-Йорка заявила, что в начале 1990-х Вайнштейн ворвался в ее квартиру и изнасиловал

В январе 2020 года актриса Аннабелла Шиорра на слушаниях в суде Нью-Йорка заявила, что в начале 1990-х Вайнштейн ворвался в ее квартиру и изнасиловал

Фото: Mary Evans / AF Archive / Warner Bro / ТАСС

В феврале 2020 года актриса &lt;B>Джессика Манн&lt;/B> заявила на судебном заседании, что в 2013 году Харви Вайнштейн не дал ей выйти из гостиничного номера, заставил раздеться и изнасиловал

В феврале 2020 года актриса Джессика Манн заявила на судебном заседании, что в 2013 году Харви Вайнштейн не дал ей выйти из гостиничного номера, заставил раздеться и изнасиловал

Фото: Stephen Yang / Reuters

В ноябре 2022 года жена губернатора Калифорнии и актриса &lt;B>Дженнифер Сибел&lt;/B> рассказала в суде о том, как на кинофестивале в Торонто в 2005 году Вайнштейн принуждал ее к сексу в номере отеля

В ноябре 2022 года жена губернатора Калифорнии и актриса Дженнифер Сибел рассказала в суде о том, как на кинофестивале в Торонто в 2005 году Вайнштейн принуждал ее к сексу в номере отеля

Фото: Miss Representation / Girls Club Inc.

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Модель Хайди Клум, актриса Ума Турман, продюсеры Дезри Грубер и Харви Вайнштейн на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Калифорнии, 2014 год

Фото: Araya Diaz / Getty Images for The Weinstein Company

В октябре 2017 года Ева Грин заявила в интервью Variety о домогательствах Вайнштейна на деловой встрече в Париже. Из-за неподобающего поведения продюсера актриса оттолкнула его

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

В октябре 2017 года актриса Мира Сорвино дала интервью газете The New York Times, в котором рассказала о преследовании и домогательствах Харви Вайнштейна в 1995 году на Международном кинофестивале в Торонто

Фото: Reuters

В октябре 2017 году Гвинет Пэлтроу (на фото справа) рассказала, как Вайнштейн пытался склонить ее к сексу на рабочей встрече перед началом съемок фильма «Эмма» в 1996 году. Актриса сообщила о случившемся своему бойфренду Брэду Питту. После инцидента Вайнштейн убедил Пэлтроу больше не упоминать его «ухаживания»

Фото: Patrick McMullan / Getty Images

В октябре 2017 года Анджелина Джоли в письме The New York Times описала инцидент, который произошел с ней в 1999 году. По словам актрисы, тогда Вайнштейн попытался остаться с ней наедине в гостиничном номере

Фото: Kostas Alexander / Fotos International / Getty Images

В октябре 2017 года актриса Розанна Аркетт в интервью The New York Times рассказала о принуждениях со стороны Вайнштейна в начале 1990-х к оральному сексу под видом массажа в отеле «Беверли-Хиллз». После отказа актриса перестала получать роли в его фильмах

Фото: Bertrand LAFORET / Gamma-Rapho / Getty Images

В октябре 2017 года актриса Жюдит Годреш заявила, что в 1996 году на Каннском кинофестивале Харви Вайнштейн пытался изнасиловать ее в гостиничном номере

Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images

Осенью 2017 года Сальма Хайек рассказала The New York Times, как Харви Вайнштейн домогался ее на съемках фильма «Фрида» (2002). После его многочисленных угроз и отказов актрисы в сексуальной связи, продюсер принудил ее сняться в обнаженной сцене с другой девушкой

Фото: J. Vespa / WireImage

Осенью 2017 года актриса Флоранс Дарель рассказала изданию People, как Вайнштейн преследовал ее в 1990-х и домогался в парижском отеле «Риц», пока в соседнем номере находилась его жена

Фото: Eric Weiss / WWD / Penske Media / Getty Images

В октябре 2017 года Кейт Бекинсейл в соцсетях поделилась подробностями с премьеры фильма «Интуиция» в 2002 году. По словам актрисы, после ее появления на красной дорожке в строгом костюме, Вайнштейн оскорбил ее и принуждал надеть откровенный наряд

Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images

В октябре 2017 года Леа Сейду рассказала The New York Times о домогательствах продюсера. В 2012 году актриса встретилась с ним на модном показе в Париже, он пригласил ее на встречу в отеле, где пытался поцеловать

Фото: Michael Sohn / AP

В октябре 2017 года экс-директор госкомпании «Роскино» Екатерина Мцитуридзе в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала, что в 2004 году на Венецианском фестивале Вайнштейн под предлогом обсуждения совместной работы с российскими сценаристами пригласил ее в свой номер и попытался соблазнить

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Осенью 2017 года модель Амбра Баттилана рассказала в интервью The New Yorker о своем заявлении в полицию в 2015 году, которое она написала после попытки изнасилования. Она записала свой разговор с Вайнштейном в номере отеля, когда он пытался принудить ее к близости и называл это «привычным» для себя поведением

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В октябре 2017 года Азия Ардженто в интервью The New Yorker рассказала про приглашение Вайнштейна на вечеринку в 1996 году, на которой он принудил ее к оральному сексу. В 2018 году уже саму актрису обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, которому она заплатила за молчание

Фото: Denise Truscello / WireImage

В октябре 2017 года Эмма де Кон рассказала The New Yorker, что в 2010 году Харви Вайнштейн пригласил ее на ланч в Париже, предложил роль в одной из своих картин и попросил зайти в его номер за копией сценария. В отеле продюсер ушел в ванную, а вышел обнаженный

Фото: Loic Venance, Pool / AP

В интервью изданию Variety в 2017 году актриса Хизер Грэм рассказала, как в начале 2000-х Вайнштейн предложил ей роль в фильме в обмен на секс. Она отказала продюсеру и лишилась места в его картинах

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В статье The New Yorker от 2017 года Джессика Барт рассказала, как в 2011 году после церемонии «Золотого глобуса» Вайнштейн пригласил ее на бизнес-встречу в отель. В номере он попытался принудить актрису к сексу. После ее отказа, он оскорбил ее, заявив, что ей необходимо похудеть, «чтобы быть в состоянии конкурировать с Милой Кунис»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Осенью 2017 года Мелисса Сейджмиллер (на фото слева) рассказала The Huffington Post про работу над фильмом «Вирус любви» (2001). Харви Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер и пытался поцеловать. После инцидента продюсер принудил актрису лететь с ним на частном самолете, на котором находились и другие участники съемочной группы

Фото: Chris Pizzello / AP

Осенью 2017 году Кара Делевинь написала в соцсетях о том, как в начале своей карьеры Вайнштейн пригласил ее в свой гостиничный номер под видом прослушивания на роль в фильме. Продюсер заставил модель целоваться с другой женщиной, после чего попытался поцеловать ее сам

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Осенью 2017 года актриса Роуз Макгоуэн заявила в соцсетях, что Харви Вайнштейн заплатил ей $100 тыс. за молчание об изнасиловании в 1997 году

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В 2017 году актриса Минка Келли заявила в соцсетях о своей встрече с Вайнштейном, на которой он предложил ей романтические отношения. После отказа продюсер взял с нее обещание хранить молчание о произошедшем

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP, File / AP

В феврале 2018 года Ума Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах после совместной работы над фильмом «Криминальное чтиво» (1994). Актриса рассказала, что Вайнштейн приставал к ней дважды: в бане парижского отеля и в номере лондонского «Савоя»

Фото: M. Caulfield / WireImage

В апреле 2018 года актриса Эшли Джадд заявила в суде, что Харви Вайнштейн лишил ее роли в трилогии «Властелин колец» после отказа вступить с ним в половую связь в 1998 году

Фото: Ron Galella / Getty Images

В январе 2020 года актриса Аннабелла Шиорра на слушаниях в суде Нью-Йорка заявила, что в начале 1990-х Вайнштейн ворвался в ее квартиру и изнасиловал

Фото: Mary Evans / AF Archive / Warner Bro / ТАСС

В феврале 2020 года актриса Джессика Манн заявила на судебном заседании, что в 2013 году Харви Вайнштейн не дал ей выйти из гостиничного номера, заставил раздеться и изнасиловал

Фото: Stephen Yang / Reuters

В ноябре 2022 года жена губернатора Калифорнии и актриса Дженнифер Сибел рассказала в суде о том, как на кинофестивале в Торонто в 2005 году Вайнштейн принуждал ее к сексу в номере отеля

Фото: Miss Representation / Girls Club Inc.

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы со здоровьем у Харви Вайнштейна начались давно, и нынешняя госпитализация не является первой. Весной 2024 года он был госпитализирован в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке из-за проблем со здоровьем, о которых сообщал его адвокат, отмечая «крушение поезда» в плане здоровья. В июле того же года продюсер вновь оказался в больнице с множеством проблем, включая диабет, высокое давление, жидкость в сердце и легких, а также COVID-19 и двустороннюю пневмонию. В октябре 2024 года у Вайнштейна был диагностирован хронический миелоидный лейкоз — редкая форма рака костного мозга, и в сентябре того же года ему потребовалась экстренная операция на сердце.

Помимо ухудшения состояния здоровья, Вайнштейн жаловался на ненадлежащие условия содержания в тюрьме Райкерс-Айленд, которая входила в число худших в США и которую планировалось закрыть из-за плохих условий и жалоб заключенных. В ноябре 2024 года его адвокаты подали иск к властям Нью-Йорка, указывая на то, что ему неделями не меняли одежду и белье, в камере было холодно, и санитарные условия были плохими для человека с его заболеваниями.

Судьба Вайнштейна тесно связана с судебными разбирательствами по обвинениям в сексуальном насилии, которые начали поступать ещё в 2017 году. В феврале 2020 года его приговорили к 23 годам тюрьмы, но в апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил этот приговор из-за нарушений в процессе. Однако продюсер не был освобождён, так как в феврале 2023 года он получил ещё 16 лет заключения по отдельному делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе. В июне 2025 года присяжные нью-йоркского суда снова признали его виновным по одному эпизоду сексуального насилия, а апелляционный суд Калифорнии подтвердил обвинительный приговор, но постановил пересмотреть срок наказания.

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