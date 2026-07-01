TMZ: у Харви Вайнштейна случился сердечный приступ в тюрьме
Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна перевезли из нью-йоркской тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. Ему стало хуже около двух недель назад из-за пневмонии, пишет TMZ.
Харви Вайнштейн
Фото: Adam Gray / AP, Adam Gray / Pool Photo / AP
Из публикации следует, что у продюсера возникли трудности с дыханием. После этого сотрудники тюрьмы доставили его в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где он остается под наблюдением врачей.
У Харви Вайнштейна развилась сердечная недостаточность. Официальных заявлений больницы или представителей тюрьмы о его состоянии пока не было.
В 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения, тогда же у него случился первый сердечный приступ. Спустя четыре года приговор отменили из-за нарушений во время процесса. Однако продюсера не освободили, он получил 16 лет заключения по отдельному делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе. В 2024 году у него диагностировали рак костного мозга и крови.
Спустя год при пересмотре дела присяжные нью-йоркского суда признали Харви Вайнштейна виновным по одному эпизоду сексуального насилия и оправдали по другому обвинению. Окончательный приговор еще не вынесен. В июне этого года апелляционный суд Калифорнии оставил обвинительный приговор в силе, но постановил пересмотреть именно срок наказания с возможностью его уменьшения.
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Кто обвинял Харви Вайнштейна в домогательствах
Проблемы со здоровьем у Харви Вайнштейна начались давно, и нынешняя госпитализация не является первой. Весной 2024 года он был госпитализирован в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке из-за проблем со здоровьем, о которых сообщал его адвокат, отмечая «крушение поезда» в плане здоровья. В июле того же года продюсер вновь оказался в больнице с множеством проблем, включая диабет, высокое давление, жидкость в сердце и легких, а также COVID-19 и двустороннюю пневмонию. В октябре 2024 года у Вайнштейна был диагностирован хронический миелоидный лейкоз — редкая форма рака костного мозга, и в сентябре того же года ему потребовалась экстренная операция на сердце.
Помимо ухудшения состояния здоровья, Вайнштейн жаловался на ненадлежащие условия содержания в тюрьме Райкерс-Айленд, которая входила в число худших в США и которую планировалось закрыть из-за плохих условий и жалоб заключенных. В ноябре 2024 года его адвокаты подали иск к властям Нью-Йорка, указывая на то, что ему неделями не меняли одежду и белье, в камере было холодно, и санитарные условия были плохими для человека с его заболеваниями.
Судьба Вайнштейна тесно связана с судебными разбирательствами по обвинениям в сексуальном насилии, которые начали поступать ещё в 2017 году. В феврале 2020 года его приговорили к 23 годам тюрьмы, но в апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил этот приговор из-за нарушений в процессе. Однако продюсер не был освобождён, так как в феврале 2023 года он получил ещё 16 лет заключения по отдельному делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе. В июне 2025 года присяжные нью-йоркского суда снова признали его виновным по одному эпизоду сексуального насилия, а апелляционный суд Калифорнии подтвердил обвинительный приговор, но постановил пересмотреть срок наказания.